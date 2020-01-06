Поздравление председателя Крупского райисполкома с Рождеством Христовым

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Он славит рождение жизни, объединяет нас вокруг высших духовно-нравственных ценностей. Рождественские святки вдохновляют на добрые дела, милосердие и великодушие. Рождество Христово дарит нам радость и умиротворение, вселяет в наши сердца любовь и доброту. Мы бережно храним наши давние духовные и культурные традиции, которые помогают укреплять в обществе гражданский мир и согласие. Уверен, что христианские ценности всегда будут оставаться нравственным ориентиром.

От всей души желаю здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием!

Председатель Крупского райисполкома Анатолий КОЗЕЛ.