ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравление председателя Крупского райисполкома с Рождеством Христовым

07.01.2020 — Разное | Крупскi веснiк (Крупки)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Уважаемые крупчане и гости города! Поздравляю вас со светлым праздником – Рождеством Христовым!

Он славит рождение жизни, объединяет нас вокруг высших духовно-нравственных ценностей. Рождественские святки вдохновляют на добрые дела, милосердие и великодушие. Рождество Христово дарит нам радость и умиротворение, вселяет в наши сердца любовь и доброту. Мы бережно храним наши давние духовные и культурные традиции, которые помогают укреплять в обществе гражданский мир и согласие. Уверен, что христианские ценности всегда будут оставаться нравственным ориентиром.

От всей души желаю здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием!

Председатель Крупского райисполкома Анатолий КОЗЕЛ.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые крупчане и гости города! Поздравляю вас со светлым праздником – Рождеством Христовым! Он славит рождение жизни, объединяет нас...
 
Новости дня
Новости разные
 
Команда президента забросила девять шайб ОАЭ и вышла в финал Рождественского турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика