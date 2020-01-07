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В райисполкоме пройдет прием граждан
08.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
9 января приём граждан в Горках проведут депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева, депутат Могилёвского областного Совета депутатов Наталья Глушакова, председатель Горецкого районного Совета депутатов Оксана Огородникова.
Где: в зале заседаний райисполкома (1 этаж).
Когда: с 12.00 до 14.00.
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9 января приём граждан в Горках проведут депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева, депутат Могилёвского областного Совета ...
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