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В райисполкоме пройдет прием граждан

08.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

9 января приём граждан в Горках проведут депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева, депутат  Могилёвского областного Совета  депутатов Наталья Глушакова, председатель  Горецкого районного Совета депутатов Оксана Огородникова.

Где: в зале заседаний райисполкома (1 этаж).

Когда: с 12.00 до 14.00.


 
 
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  9 января приём граждан в Горках проведут депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева, депутат  Могилёвского областного Совета ...
 
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