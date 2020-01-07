«Холодное сердце 2» - самый кассовый мультфильм в истории. И он все еще в прокате!

Источник материала: Tut.by

«Холодное сердце 2» студии Disney стал самым кассовым мультфильмом в истории кино. Об этом сообщает портал Box Office Mojo.



Кадр из мультфильма

Сиквел «Холодного сердца» с кассой в 1,32 миллиарда долларов обогнал предыдущего рекордсмена — первую часть «Холодного сердца», у которой в копилке 1,28 миллиарда долларов (теперь это вторая строка топа). На третьем месте в списке самых кассовых мультфильмов «Суперсемейка 2» с суммой в 1,24 миллиарда долларов.

По сюжету «Холодного сердца 2» Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север — в путешествие, которое приводит их к истокам древних легенд и помогает раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Анимация была лидером минского (и мирового) проката.

Напомним, трейлер к продолжению мультфильма «Холодное сердце» от Disney стал самым популярным анимационным трейлером всех времен по просмотрам за первые 24 часа.

Когда: до 15 января Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 7 рублей Купить билет

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