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Еще 14 белорусских мясокомбинатов выходят на рынок Китая
08.01.2020 11:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: fb.ru
Завершена аккредитация новых производителей белорусской мясной продукции.
Речь идет об 11 новых производителях говядины (среди них Пинский, Брестский, Жлобинский, Гомельский, Гродненский и Волковыский, Слонимский мясокомбинаты), трех новых производителях мяса курицы, сообщает белорусское посольство в Китае.
Также для 5 производителей курицы расширен ассортимент продукции, возможной к экспорту в КНР, включая куриные лапки, кончики крыльев и субпродукты.
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Завершена аккредитация новых производителей белорусской мясной продукции.
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