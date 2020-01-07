Еще 14 белорусских мясокомбинатов выходят на рынок Китая

Источник материала: Ежедневник



фото: fb.ru

Завершена аккредитация новых производителей белорусской мясной продукции.

Речь идет об 11 новых производителях говядины (среди них Пинский, Брестский, Жлобинский, Гомельский, Гродненский и Волковыский, Слонимский мясокомбинаты), трех новых производителях мяса курицы, сообщает белорусское посольство в Китае.

Также для 5 производителей курицы расширен ассортимент продукции, возможной к экспорту в КНР, включая куриные лапки, кончики крыльев и субпродукты.