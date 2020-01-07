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Еще 14 белорусских мясокомбинатов выходят на рынок Китая

08.01.2020 11:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Еще 14 белорусских мясокомбинатов выходят на рынок Китая

фото: fb.ru

Завершена аккредитация новых производителей белорусской мясной продукции.

Речь идет об 11 новых производителях говядины (среди них Пинский, Брестский, Жлобинский, Гомельский, Гродненский и Волковыский, Слонимский мясокомбинаты), трех новых производителях мяса курицы, сообщает белорусское посольство в Китае.

Также для 5 производителей курицы расширен ассортимент продукции, возможной к экспорту в КНР, включая куриные лапки, кончики крыльев и субпродукты.

 
 
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Завершена аккредитация новых производителей белорусской мясной продукции.
 
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