«Эту любовь не спас даже его юмор». Факты про Хокинга, для которого главной загадкой остались женщины

Источник материала: Tut.by

Физик, который заставил весь мир увлеченно слушать о своих открытиях. Мужчина, который оставался привлекательным для женщин, будучи обездвиженным и лишенным голоса. Писатель, который создал гениальные бестселлеры, наморгав их глазом. История Стивена Хокинга — человека который жил вопреки всему и навеки вписал свое имя в мировую историю.

Лучшего места для рождения великого физика-теоретика и придумать было сложно — город Оксфорд, Великобритания. Он появился на свет 8 января 1942 года в семье медиков. Отец Фрэнк был полностью поглощен своими научными изысканиями, а мама Изабель работала бок о бок с супругом как секретарь медицинского учреждения. Несмотря на большую занятость на работе, у супругов хватало времени и для детей. Кроме Стивена в семье подрастали две сестры и усыновленный брат.

После окончания школы Стивен поступил — сюрприз — в Оксфордский университет. По окончанию курса, ему присвоили степень бакалавра, а еще два года спустя, в 1966 году, он стал одним из первых докторов философии колледжа Тринити-Холл при Кембриджском университете.

Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»

Ему была уготована блестящая жизнь ученого, полная удивительных открытий, путешествий и развлечений. Но все эти планы перечеркнул страшный диагноз.

В детстве и юности Стивен практически не болел. Самый страшный недуг, с которым доводилось сталкиваться мальчику — банальный насморк. Поэтому когда у молодого ученого диагностировали боковой амиотрофический склероз — это был гром среди ясного неба.

«Вам осталось два года жизни. Максимум — два с половиной», — сказали врачи двадцатилетнему Хокингу и ошиблись. Действительно, совсем скоро активный и жизнерадостный человек оказался полностью парализованным и навсегда прикованным к инвалидной коляске. Но он жил. Причем жизнью гораздо более насыщенной, чем другие, абсолютно здоровые люди.

Стивен собирался жениться и женился. В 1965 году Хокинг заключил брак со своей возлюбленной Джейн Уайльд.

«Он был эксцентричным феноменом, нонсенсом в пуританском и сонном Сент-Олбансе», — расскажет позже она.

Притормозила ли страшная болезнь научные устремления и амбиции Стивена? Вообще — нет! Он продолжал работу по основной своей специализации — космологии и квантовой гравитации. Много читал: часами просиживал в библиотеках, ездил на специализированные семинары, конференции и симпозиумы. В 1974 году его удостаивают постоянного членства в Лондонском королевском обществе. Не из жалости, а за заслуги.

Руки и ноги не слушались, мышца за мышцей переставали работать: в конце жизни функционировать будет только одна — мимическая, на щеке. Джейн боролась за его жизнь вместе с ним, а иногда и вместо него. Она родила троих прекрасных детей: Люси, Роберта и Тима, готовила Стивену специальную измельченную еду, купала его и поворачивала, переодевала и вела от его имени все переговоры с внешним миром.

Не было ни одной поездки (а их было немало) Стивена Хокинга, в которую бы Джейн не отправилась вместе с ним. Дети при этом также находились рядом. А он исследовал термодинамические процессы в кротовых норах, черных дырах и темной материи. Вел активную общественную жизнь, ратовал за всемирное ядерное разоружение, всеобщее здравоохранение и нормализацию глобального климата Земли.

В 1985 году, после затяжной пневмонии, Стивен теряет голос. И это несчастье оказалось лучшим из двух зол, из которых можно было выбирать. Хокинг лежал без сознания и его жизнь полностью зависела от аппаратов, врачи предложили отключить его от системы жизнеобеспечения. Но Джейн боролась до конца. И медики согласились провести ученому трахеотомию: вставить в горло трубку, которая позволяла бы ему дышать, но не давала говорить.

Пришел на помощь компьютер — спасибо друзьям-инженерам Кембриджского университета. И отныне все заслушивались синтезированной металлической речью ученого, когда он раздавал свои многочисленные интервью о будущем нашей планеты и Вселенной.

Будто желая успеть еще больше, чем у него получалось до этого, Стивен Хокинг стал писать книги. Его первая работа вышла в 1988 году. Это была художественно-научная «Краткая история времени». И сейчас, спустя почти 35 лет она является бестселлером.

Позже он сочинит «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупе». Еще одну, на этот раз — «Кратчайшую историю времени» и даже книгу для детей в соавторстве со своей дочерью — «Джорж и тайны Вселенной». Толпа фанатов Хокинга все росла. Но, к сожалению, в ней теперь не было самой преданной его поклонницы — жены.

Это уже не были отношения двух любящих людей. А скорее «великого мозга и великодушной святой». Жена признавалась: «Я чувствовала, что больше не могу, и несколько раз была на грани самоубийства. Это была любовь, разбившаяся о быт ухода за человеком, который понимает о мире больше, чем целый научный институт, но не может даже почесать себе нос, любовь, истончившаяся до ниточки, задавленная десятилетиями жертвования, любовь, которую не спасал уже даже знаменитый хокинговский юмор…»

Они отпустили друг друга в 1991-ом без скандалов и упреков. Джейн предстояла другая — земная, настоящая жизнь. А у него — встречи с королевой Великобритании и Бараком Обамой, камео в телешоу, полет в невесомости, съемки документальных фильмов о «черных дырах» и… новый брак.

Через 5 лет после развода, Стивен Хокинг женился на своей сиделке Элейн Мейсон. И в этой истории любви не было ничего от отношений «великого мозга и святой». 11 лет брака прошли под знаком скандалов и вызовов полиции: соседи предполагали, что Элейн избивает ученого и издевается над ним. Правда сам Хокинг этих фактов ни разу не подтверждал, но однажды — взял и развелся со словами: «Женщины — полная загадка».

Один он не остался. Рядом всегда были дети, внуки и даже верная подруга Джейн с новым спутником жизни. В 2015-ом году ученый становится героем полнометражного художественного фильма о самом себе «Вселенная Стивена Хокинга». Его образ на экране воплотил гениальный голливудский актнр Эдди Редмэйн, который после премьеры получил «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана. Но лучшей наградой для Рэдмэйна стало одобрение самого Хокинга.

«Стивен видел фильм и очень хорошо отозвался о ннм. Для меня невероятно важно. Знаете ли вы, что он дал нам свой голос для использования в фильме? Мы планировали синтезировать его звучание — максимально приблизиться к оригинальному звуку его голосовой машины. Но, после просмотра картины, он предложил нам использовать свою настоящую речь».

В свои последние годы Стивен Хокинг все также преподавал физику в институте и занимался исследованиями любимой Вселенной, не сбавляя привычные темпы ни на минуту. Он умер рано утром 14 мая 2018 года в возрасте 76 лет, прожив на полвека больше, чем обещали ему медики, при самых благоприятных условиях. Рядом были его дети, которые и передали миру последнее послание великого ученого: «Однажды он сказал: „Во вселенной не было бы особенного смысла, если бы она не была домом, в котором живут любимые люди“. Мы всегда будем по нему скучать».