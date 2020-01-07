Как сестры-альбиносы из Казахстана стали звездами инстаграма

Источник материала: Tut.by

Альбинизм — явление довольно редкое, что уже говорить о случае, когда в семье рождается сразу два таких ребенка. Сестры Калагановы из Казахстана, 14-летняя Аселя и полуторагодовалая Камилла, благодаря своей особенности уже стали звездами не только в Instagram, но и за его пределами. Spletnik.ru познакомил с этими удивительными девочками поближе.

Аселя — старшая из детей в семье Калагановых. Помимо младшей сестры Камиллы, у нее также есть восьмилетний брат Алдияр, который родился со смуглой кожей и темными волосами.

Айман, мама детей, рассказывает, что родила Аселю на сроке в восемь месяцев. Когда врачи увидели девочку, то сначала не поверили своим глазам — прежде в своей практике с альбиносами они не встречались.

— Врачи были в шоке, подумали, что она русская, — говорит 38-летняя Айман.

Родители девочки, надо сказать, удивились не меньше медиков, так как до появления старшей дочери на свет они и сами ничего не знали об альбинизме. Но потом выяснили, что альбиносы в роду были у них обоих.

На этом сюрпризы в семье Калагановых не закончились. Когда родилась Камилла, все снова не поверили своим глазам, ведь по статистике на 20 тысяч человек приходится один альбинос, а здесь в одной семье родились две такие девочки, причем с разницей в 13 лет.

— Когда она родилась, я была в шоке. Я вообще была в школе, в классе, и тогда позвонил папа. Он говорит, что родилась девочка-альбинос. Я такая: «Я не поняла. В смысле, девочка-альбинос?» Он такой: «Да, правда, девочка-альбинос», — вспоминает Аселя.

Сейчас семья Калагановых — единственная в Казахстане, в которой есть двое детей-альбиносов.

Брат Асели и Камиллы сначала не мог понять, почему сестры так сильно от него отличаются, но сейчас с гордостью о них рассказывает.

— Он понимает, что к девочкам присматриваются, и даже начинает хвалиться, с гордостью рассказывать о сестрах: «А у меня еще младшая сестра есть», — говорит Айман.

Общественная реакция

В Казахстане альбиносов встретить можно крайне редко — там их очень мало, поэтому на Аселю местные жители реагировали по-разному. Мама Асели рассказала, что однажды ее дочь даже приняли за куклу, а в другой раз прохожая предложила в обмен на девочку свою трехкомнатную квартиру:

— Однажды свекор пошел в садик за Аселей, на обратной дороге они встретили русскую бабушку. Она вдруг начала смотреть на мою дочку и сказала: «Слушай, зачем тебе русская внучка, у меня единственный сын с невесткой, у них нет детей. Можно мы удочерим ее, а взамен я тебе отдам свою трехкомнатную квартиру?» — вспоминает Айман.

Сама Аселя в детстве комплексовала из-за внешности, но затем она поняла, что в этом и есть ее уникальность и главное отличие от других. Сейчас у нее много друзей и поклонников, которые говорят ей, какая она красивая.

Популярность и модельная карьера

Известность к девочкам пришла вскоре после того, как о них написала одна местная газета. Ну, а затем публика обратила внимание на их Instagram, где Аселя публиковала совместные с сестрой снимки.

Сейчас у них в подписчиках больше 28 тысяч человек, которые не перестают восхищаться сестрами, называя их то «ангелами во плоти», то «белоснежками», то «фарфоровыми куколками», то просто давая им определение «сказочных».

Теперь девочки часто получают приглашения принять участие в фотосессиях, а недавно Аселе и вовсе предложили сняться в видеоклипе. Сама она от этих предложений в восторге — девочка мечтает о модельной карьере. Аселя уже даже принимала участие в показе мод в столице Казахстана и недавно окончила модельные курсы.

Минусы

У альбинизма есть несколько больших недостатков. Во-первых, альбиносам нельзя находиться на солнце, так как у них практически отсутствует пигмент меланин, поэтому каждый раз, прежде чем отправиться на улицу, свою кожу девочки щедро мажут кремом от загара. В противном случае у них даже могут появиться ожоги. Летом они и вовсе большую часть дня проводят дома и выходят на улицу лишь с заходом солнца.

Во-вторых, у обеих девочек слабое зрение, поэтому они постоянно пьют витамины для глаз и часто носят очки. Аселя даже ходила в специализированный детский сад и школу для детей со слабым зрением до пятого класса. Но со временем адаптировалась к этим трудностям и сейчас говорит, что проблемы ее только закаляют. Сейчас она учится в обычной школе наравне с другими детьми.