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Танк времен Великой Отечественной войны ищут на дне реки рядом с Брестской крепостью

08.01.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Энтузиасты хотят найти танк времен Великой Отечественной войны. По некоторой информации, он затонул во время боев за освобождение Бреста. Речь о машине с романтичным названием «Валентайн». Ее якобы уже замечали на дне реки рядом с Брестской крепостью. Сейчас подключились опытные водолазы.

Танк времен Великой Отечественной войны ищут на дне реки рядом с Брестской крепостью

День за днем военные водолазы погружаются в Буг. Непредсказуемая глубина и быстрое течение осложняют поиски. Спешить нельзя, ведь это территория бывших военных действий.

Что на дне Буга может быть затонувший «Валентайн» – информация неофициальная. Такие слухи появились 70 лет назад и до сих пор не затихают. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. А ведь досконально реки Брестской крепости никто не обследовал. Только отдельные участки проверяли саперы перед съемками одноименного фильма. Перестраховались, ведь многие сцены происходили в воде.

Геннадий Осипов – бывший военный, за эту историю взялся из интереса. Изучает архивы, общается на форумах, пока никаких зацепок, ориентироваться на местности помогают старые снимки.

Пехотный танк «Валентайн» выпускался во Вторую мировую войну в Великобритании, по специальной программе поставлялся на вооружение Красной Армии. Легкий, маневренный, предназначенный для пехоты, хорошо зарекомендовал себя в бою, участвовал и в освобождении Бреста.

Участок реки, где ведут поиски, выбрали неслучайно, до войны на этом месте стоял вантовый мост. Стратегический объект соединял два берега реки и соседние государства. Именно здесь в июне 1941-го военный противник пересек Буг, а когда отступал – уничтожил переправу. С тех пор мост восстановить не смогли.

Главный трофей пока не нашли, но Буг сохранил много отголосков прошлого. Фрагменты оружия, даже лодка – все находки для детального изучения передают в музей.

Энтузиасты намерены продолжать поиски. Когда исследуют поверхность дна, в «бой» пойдут гражданские водолазы, не исключено, что танк могло глубоко затянуть в песок. А это значит, что ставить точку в этой истории пока рано.

 
Теги: Брест
 
 
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  Энтузиасты хотят найти танк времен Великой Отечественной войны. По некоторой информации, он затонул во время боев за освобождение Бреста. Речь о машине с...
 
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