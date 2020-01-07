Польша намерена ввести упрощенные правила для врачей-иностранцев

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 7 января, Совмин Польши принял проект изменений в закон о профессиях врача и стоматолога, представленный министром здравоохранения, сообщает Polityka Zdrowotna. Что предполагает проект?





Как сообщили в канцелярии премьер-министра Польши, правительство этой страны хочет улучшить условия для обучения врачей и стоматологов и увеличить количество специалистов в системе здравоохранения. Совмин ввел решения, чтобы поощрять и возвращать в страну врачей и стоматологов, являющихся гражданами Польши, которые получили свои дипломы за пределами ЕС. Еще в стране создают условия, чтобы нанять врачей-специалистов, получивших образование за пределами ЕС, в том числе иностранцев. Также для них вводится облегченное последипломное образование в Польше .

Эти решения выглядят так

Предусмотрен быстрый путь подтверждения профессиональной квалификации врачом и стоматологом, получившим образование в Польше. На практике это означает, что врачи будут быстрее сдавать экзамен на заключительное медобследование, а стоматологи — еще и на государственную экспертизу (в последний год обучения специализации).

Для медиков с дипломом, полученным за пределами ЕС, особенно для граждан Польши, предусмотрен новый путь проверки профессиональной квалификации. Для них ввели проверочные экзамены — их прохождение дает право только на предоставление медуслуг без возможности заниматься научной и педагогической деятельностью.

Введена возможность использования врачей и стоматологов со званием специалиста в течение ограниченного времени только в данном терапевтическом учреждении. Это люди, которые получили соответствующую квалификацию вне ЕС. Пункт относится к польским гражданам и иностранцам.

Для молодых врачей изменено положение о послевузовской практике. Молодой врач, помимо постоянной части стажировки, сможет посвятить вторую ее часть отдельным областям медицины (не более трех), т. е. персональной практике.

Введено централизованное распределение вакансий для специализированного образования — возможность их отбора по всей стране во всех областях медицины. Раньше это делалось в рамках провинций.

В процессе набора специалистов по специальностям врачи получат доступ к списку медучреждений, которые предложат им дополнительное финансирование для оплаты труда. Это делается для того, чтобы использовать учебные места, которые до сих пор не были очень популярны среди молодых врачей.

Введен новый экзамен, он называется государственным модульным. Его можно сдать после завершения модуля базовой специализации или после второго года специализации по одному модулю. Этот экзамен не будет обязательным, но после его прохождения у врача будет больше разрешений. Медучреждение сможет предложить ему контракт с Национальным фондом здравоохранения — это более высокая зарплата.

Для руководителей специализаций введено финансовое приложение для контроля за подготовкой будущих специалистов.

Как предусмотрено в проекте, новые положения закона вступят в силу 1 апреля 2020 года, за исключением положений, требующих разработки электронной системы мониторинга для подготовки медицинских работников, которая вступит в силу позднее.

Тем временем в Беларуси

По данным государственной службы занятости, в нашей стране не хватает 2901 врача. В то же время Александр Лукашенко недавно высказался об оттоке белорусских медиков за рубеж: «Небольшое счастье будет у вас там, и немногое потеряет государство».

По его словам, в 2018 году из Беларуси уехали чуть более 150 врачей, примерно 40% вернулись обратно. Почти такая же тенденция была и в прошлом году. «Но я министру говорю: не переживай. Для нас 157 человек — не количество врачей, которые уезжают в Польшу. Важно то, что, побывав там и приезжая сюда в отпуск, они быстро вас на место поставят и расскажут, как там надо работать», — отметил он.

— Я вас не агитирую не выезжать — съездите. Небольшое счастье будет у вас там, и немногое потеряет государство, — в то же время Александр Лукашенко сказал, что среди белорусских медиков, которые покидают страну, есть высококлассные специалисты. — Вот это более опасно. Но, учитывая, что, получив опыт там, вы вернетесь домой (а таких очень много), это благо. Они там научились новым технологиям, которых нет у нас, и вернулись.