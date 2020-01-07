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«Январские музыкальные вечера» открываются 9 января в Бресте

08.01.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционный фестиваль можно назвать главным событием в культурной жизни Брестчины в начале каждого года.

«Январские музыкальные вечера» открываются 9 января в Бресте

Он состоится с 9 по 12 января в Брестском академическом театре драмы.

«Январские музыкальные вечера» открываются 9 января в Бресте

Отдельные концерты порадуют слушателей в музыкальном колледже имени Г.Ширмы (9 и 10 января) и в костеле по улице Ленина (12 января).

«Январские музыкальные вечера» открываются 9 января в Бресте

 
 
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  Традиционный фестиваль можно назвать главным событием в культурной жизни Брестчины в начале каждого года. Он состоится с 9 по 12 января в Брестском...
 
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