«Январские музыкальные вечера» открываются 9 января в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционный фестиваль можно назвать главным событием в культурной жизни Брестчины в начале каждого года.





Он состоится с 9 по 12 января в Брестском академическом театре драмы.





Отдельные концерты порадуют слушателей в музыкальном колледже имени Г.Ширмы (9 и 10 января) и в костеле по улице Ленина (12 января).



