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«Январские музыкальные вечера» открываются 9 января в Бресте
08.01.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Традиционный фестиваль можно назвать главным событием в культурной жизни Брестчины в начале каждого года.
Он состоится с 9 по 12 января в Брестском академическом театре драмы.
Отдельные концерты порадуют слушателей в музыкальном колледже имени Г.Ширмы (9 и 10 января) и в костеле по улице Ленина (12 января).
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Традиционный фестиваль можно назвать главным событием в культурной жизни Брестчины в начале каждого года. Он состоится с 9 по 12 января в Брестском...
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