Источник материала: Виртуальный Брест

Это уникальный певческий коллектив Беларуси. Хор является Лауреатом международных конкурсов и обладателем Гран-при (2019). Был основан в 2013 году в приходе в честь Всех Святых в г. Минске (настоятель – протоиерей Фёдор Повный)







Регент и солист хора Дмитрий Токмаков – выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, в настоящее время старший преподаватель кафедры сольного пения в Академии Музыки.



За время своего существования хор побывал в таких странах, как Швейцария, Польша , Германия, Россия, Ватикан, Лихтенштейн. Много гастролирует хор и по Беларуси.



Встреча с ними это всегда что-то чистое, возвышенное. Это, в прямом смысле, «певучий» хор.

Из отзывов зрителей можно отметить, что после концерта выходишь абсолютно очищенным, одухотворённым, а во время выступления испытываешь неподдельное переживание, ликование и молитвословие. Хор отличается своей певучестью, вокальной кантиленой, очень тонкое понимание исполняемого, точное донесение смысла и духа песнопений. Большая роль в этом замечательных солистов: Дмитрия Токмакова, Владислава Барткевича, Дмитрия Русакова, Романа Оглоблина и других.

В основу богослужебного репертуара коллектива легли различные песнопения и гармонизации Троице-Сергиевой лавры, труды известного регента Архимандрита Матфея (Мормыля), а также хор исполняет авторские произведения, обработки и сочинения самого регента Дмитрия Токмакова.

Надо отметить, что мужской хор «Всехсвятский» - это единственный мужской хор в Республике Беларусь, который даёт сольные концерты и ведет активную гастрольную деятельность.







Коллектив нередко принимает участие в церковно-государственных мероприятиях, в том числе с участием президента А. Г. Лукашенко. Иногда его, с улыбкой, называют президентским хором.



В феврале 2019 года хор стал победителем XVIII Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест», ему было присуждено ГРАН-ПРИ конкурса, а регент Дмитрий Токмаков получил специальный приз «Лучший солист фестиваля».



В концерте «Зимние мотивы» прозвучат Рождественские песнопения, колядки, произведения белорусских композиторов, русские народные песни.

До скорой и приятной встречи!



Стоимость билета 10.00-20.00 рублей

Билеты можно приобрести в концертных кассах филармонии:

● остановка «ЦУМ», тел: 95-93-01, время работы: 12:00-19:00;

● в здании филармонии (ул.Орджоникидзе,14), тел.: 95-93-02, время работы с 10.00-18:30 (суббота, воскресенье выходной).