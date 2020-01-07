Пьяный парень из Моглева угнал у друга машину, разбил ее и пошел спать

Источник материала: Tut.by

Пьяный могилевчанин угнал у приятеля машину, попал на ней в аварию и сбежал с места ДТП, сообщает УВД Могоблисполкома. После этого он просто лег спать.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Случай произошел еще до Нового года. Об угоне авто 24-летний владелец сообщил 29 декабря. Машина была припаркована около дома на улице Крупской, когда ее угнал 24-летний приятель заявителя.

Он выходил от друга пьяным и, не предупредив его, прихватил ключи от авто. Могилевчанин доехал до переулка Слуцкого и попал в аварию. Молодой человек бросил авто и пошел домой спать.

Утром к владельцу авто пришли сотрудники ГАИ за разъяснением — машина была обнаружена в технически неисправном состоянии с повреждениями бампера и крыла. Так молодой человек узнал о том, что натворил ночью его друг.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.