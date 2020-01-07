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Пьяный парень из Моглева угнал у друга машину, разбил ее и пошел спать
Источник материала: Tut.by
Пьяный могилевчанин угнал у приятеля машину, попал на ней в аварию и сбежал с места ДТП,
Случай произошел еще до Нового года. Об угоне авто 24-летний владелец сообщил 29 декабря. Машина была припаркована около дома на улице Крупской, когда ее угнал 24-летний приятель заявителя.
Он выходил от друга пьяным и, не предупредив его, прихватил ключи от авто. Могилевчанин доехал до переулка Слуцкого и попал в аварию. Молодой человек бросил авто и пошел домой спать.
Утром к владельцу авто пришли сотрудники ГАИ за разъяснением — машина была обнаружена в технически неисправном состоянии с повреждениями бампера и крыла. Так молодой человек узнал о том, что натворил ночью его друг.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.
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Утром к владельцу авто пришли сотрудники ГАИ за разъяснением - машина была обнаружена в технически неисправном состоянии с повреждениями бампера и крыла. Так...
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