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Пьяный парень из Моглева угнал у друга машину, разбил ее и пошел спать

08.01.2020 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный могилевчанин угнал у приятеля машину, попал на ней в аварию и сбежал с места ДТП, сообщает УВД Могоблисполкома. После этого он просто лег спать.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Случай произошел еще до Нового года. Об угоне авто 24-летний владелец сообщил 29 декабря. Машина была припаркована около дома на улице Крупской, когда ее угнал 24-летний приятель заявителя.

Он выходил от друга пьяным и, не предупредив его, прихватил ключи от авто. Могилевчанин доехал до переулка Слуцкого и попал в аварию. Молодой человек бросил авто и пошел домой спать.

Утром к владельцу авто пришли сотрудники ГАИ за разъяснением — машина была обнаружена в технически неисправном состоянии с повреждениями бампера и крыла. Так молодой человек узнал о том, что натворил ночью его друг.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

 
 
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Утром к владельцу авто пришли сотрудники ГАИ за разъяснением - машина была обнаружена в технически неисправном состоянии с повреждениями бампера и крыла. Так...
 
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