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Найдите 10 отличий: как выглядит немецкая «агроусадьба» и сколько стоит ее снять

08.01.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот дом язык не поворачивается назвать агроусадьбой, но по назначению он таким и является — его строили под сдачу отдыхающим на немецком приморском курорте в Прерове. Но это и не типовой коттедж. В курортной застройке усадьба выделяется своим оригинальным видом — камышовые стены и крыша в сочетании с пристроенным объемом из ржавого металла. В прошлом году она была даже отмечена престижной премией строительного конкурса Landesbaupreis 2019.


Фото: www. moehring-architekten.de

Проект разработало архитектурное бюро Möhring Architekten. Дом состоит из двух пересекающихся контрастных объемов. Первый представляет собой двухэтажное здание, от фундамента и до конька крыши покрытое камышом. К слову, этот природный материал для этих мест является традиционным, он часто встречается как в старой, так и в новой застройке.


Вторая часть дома в виде горизонтального пенала сделана из из ржавой стали. Совершенно разные материалы объединяют в себе общее свойство — они оба устойчивы к солнцу и ветру побережья и гармонично сочетаются в своих природных цветах.


Северная сторона остается закрытой для улицы и соседей.


Полезная площадь — 144 м². Планировка заточена для отдыха большой семьи или для трех пар. На первом этаже размещается спальня, кухня и столовая. Плюс открытое воздушное пространство в центре с лестницей. На втором этаже находятся две спальни, каждая из которых имеет собственную ванную комнату.





Через большие окна от пола до потолка с раздвижными дверями на восточной и западной сторонах, первый этаж имеет прямую связь с широким лугом за домом. Снять этот дом целиком можно за 350 евро в сутки.

 
 
Ссылка на источник 34
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