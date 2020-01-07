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Найдите 10 отличий: как выглядит немецкая «агроусадьба» и сколько стоит ее снять
Источник материала: Tut.by
Этот дом язык не поворачивается назвать агроусадьбой, но по назначению он таким и является — его строили под сдачу отдыхающим на немецком приморском курорте в Прерове. Но это и не типовой коттедж. В курортной застройке усадьба выделяется своим оригинальным видом — камышовые стены и крыша в сочетании с пристроенным объемом из ржавого металла. В прошлом году она была даже отмечена престижной премией строительного конкурса Landesbaupreis 2019.
Проект разработало архитектурное бюро
Вторая часть дома в виде горизонтального пенала сделана из из ржавой стали. Совершенно разные материалы объединяют в себе общее свойство — они оба устойчивы к солнцу и ветру побережья и гармонично сочетаются в своих природных цветах.
Полезная площадь — 144 м². Планировка заточена для отдыха большой семьи или для трех пар. На первом этаже размещается спальня, кухня и столовая. Плюс открытое воздушное пространство в центре с лестницей. На втором этаже находятся две спальни, каждая из которых имеет собственную ванную комнату.
Через большие окна от пола до потолка с раздвижными дверями на восточной и западной сторонах, первый этаж имеет прямую связь с широким лугом за домом. Снять этот дом целиком можно за 350 евро в сутки.
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Немецкая «агроусадьба» на приморском курорте.
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