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Стартовал второй этап рекламной игры 4 шага к мечте с ВТБ и Visa!
Источник материала: Myfin
Для выполнения условий второго этапа необходимо:
В случае если регистрационная форма была заполнена в 1-м этапе игры, повторное заполнение не требуется. Выполнив условия, держатель карточки получает возможность принять участие в розыгрыше трех ноутбуков, а также денежной части приза.
Период проведения 2-го этапа: с 1 по 31 января 2020 года включительно.
*партнерский материал
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Банк ВТБ (Беларусь) сообщил о начале 2-го этапа рекламной игры 4 шага к мечте с ВТБ и Visa! для держателей карточек Visa банка.
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