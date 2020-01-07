Брестчанина водитель попросил не ездить в автобусе с собакой. Это вообще законно?

Источник материала: Виртуальный Брест

Решил написать вам, так как столкнулся с проблемой провоза собаки в общественном транспорте. Живу я в микрорайоне Речица города Бреста, а мама моя на Востоке. И у неё есть собака. Передвигаемся мы исключительно общественным транспортом, так как машины нет, и не нужна пока.





та самая собака, которая теперь по городу только своими ножками

Мать инвалид 2-ой группы, соответственно имеет право держать у себя небольшую породу без регистрации и оплаты помесячно. Я решил на праздники взять собаку к себе на Речицу, сели в автобус N37. Проехав пару метров, водитель подозвал меня, мол, "человек с собакой подойдите к водителю". Я спокойно подошёл, а он поехал дальше, и по дороге я выслушивал остановки две лекцию, что с собакой в общественном транспорте можно ездить только инвалидам, а собака в качестве поводыря, в другом случае в общественном транспорте собак перевозить нельзя.

Я без пререканий выслушал водителя, задав пару вопросов, мол может контейнер нужен, или там сумка, на что получил отрицательный ответ - нет, только собака поводырь в автобусах. Спросил его, как мне дальше ехать, сказал что вы доедете, но на будущее знайте.

Я попытался проехать в маршрутке, но там мне сказали - либо выходите, либо предъявите паспорт на животное, иначе никуда не поедем. Пришлось выйти. Так как же мне ехать?

Отвечает представитель Брестского автобусного парка

В соответствии с п. 223 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 30.06.2008 г. №972 (в ред. от 31.08.2018 №636) пассажир имеет право:

- провозить бесплатно во внутриреспубликанском сообщении специально обученную собаку-проводника, сопровождающую инвалида по зрению;

- провозить в регулярном сообщении с собой в счет разрешенных к перевозке мест багажа и (или) ручной клади бесплатно или платно (в зависимости от общего числа и мерности мест) мелких домашних животных (собак, кошек и других животных) и птиц в клетках, ящиках, мешках или сумках с водонепроницаемым адсорбирующим дном при условии ответственности пассажира за соблюдение мер безопасности и санитарных норм;

п. 224 пассажир обязан:

- при автомобильной перевозке собаки или кошки обеспечить наличие жетона и регистрационного свидетельства животного с отметкой ветеринарного врача о вакцинации против бешенства, а в установленных случаях – ветеринарного свидетельства или ветеринарной справки;

- соблюдать санитарные нормы при автомобильной перевозке домашних животных (собак, кошек и других животных) и птиц;