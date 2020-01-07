|
К проведению акции «Наши дети» присоединились сотрудники ИДН Московского РОВД Бреста
08.01.2020 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних администрации района Дедом Морозом и Снегурочкой сотрудники посетили 15 семей, находящиеся в социально-опасном положении. Дети с удовольствием рассказали милиционерам и сказочным героям стихи, спели песни, после чего каждый ребенок получил подарок.
Бреста" alt="К проведению акции «Наши дети» присоединились сотрудники ИДН Московского РОВД Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/01/1578480605520605.jpg" style="width: 750px; height: 488px;">
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних администрации района Дедом Морозом и Снегурочкой сотрудники посетили 15 семей, находящиеся в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)