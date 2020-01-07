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К проведению акции «Наши дети» присоединились сотрудники ИДН Московского РОВД Бреста

08.01.2020 13:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних администрации района Дедом Морозом и Снегурочкой сотрудники посетили 15 семей, находящиеся в социально-опасном положении. Дети с удовольствием рассказали милиционерам и сказочным героям стихи, спели песни, после чего каждый ребенок получил подарок.

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Также заместитель начальника Московского РОВД Бреста по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Александр Талатынник и сотрудники отдела приняли участие в торжественном мероприятии, посвященное Новому 2020 году в ГУО «Брестская санаторная школа интернат». Учащимся были вручены праздничные подарки.

ИДН ОВД администрации Московского района Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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