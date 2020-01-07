Источник материала: Виртуальный Брест

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних администрации района Дедом Морозом и Снегурочкой сотрудники посетили 15 семей, находящиеся в социально-опасном положении. Дети с удовольствием рассказали милиционерам и сказочным героям стихи, спели песни, после чего каждый ребенок получил подарок.

Бреста" alt="К проведению акции «Наши дети» присоединились сотрудники ИДН Московского РОВД Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/01/1578480605520605.jpg" style="width: 750px; height: 488px;">





Также заместитель начальника Московского РОВД Бреста по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Александр Талатынник и сотрудники отдела приняли участие в торжественном мероприятии, посвященное Новому 2020 году в ГУО «Брестская санаторная школа интернат». Учащимся были вручены праздничные подарки.



ИДН ОВД администрации Московского района Бреста