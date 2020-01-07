Дождались: сегодня Беларусь подпишет соглашение с ЕС, чтобы визы стали по 35 евро

Источник материала: KYKY

Сегодня, 8 января, в 18:00 по беларускому времени подпишут соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом. Об этом сказало представительство ЕС в Минске, пишет TUT.by.

Напомним, в декабре ЕС предложил беларуской стороне подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии в январе в Брюсселе. В МИД Беларуси не раз повторяли, что готовы к подписанию с сентября, но из-за того, что европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры, беларусы «попали» на новый Визовый кодекс ЕС. С февраля «шенген» для нас на пару месяцев подорожает до 80 евро.

Беларуский МИД призывал ЕС до вступления в силу соглашений, по которым визы подешевеют до 35 евро, «заморозить» цену на «шенген» для беларусов на уровне 60 евро. ЕС это предложение не принял, но ускорил процедуру подписания соглашений.

После подписания соглашения всеми сторонами, оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.