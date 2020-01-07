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Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

08.01.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.

КСИР считает Израиль соучастником убийства Сулеймани. «В рамках этого преступления мы не рассматриваем Израиль отдельно от США», — говорится в сообщении организации.

В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны
Эти заявления прозвучали после удара Ирана по двум американским авиабазам в Ираке и объявлении о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».


В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено. Также, по неофициальным данным, есть жертвы, но их число пока неизвестно., пишет lenta.ru
 
 
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в...
 
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