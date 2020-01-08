В Минском областном институте развития образования пройдут І Рождественские областные педагогические чтения

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

9 января 2020 года в Минском областном институте развития образования состоятся І Рождественские областные педагогические чтения «Христианские ценности в современном образовании». Организаторы мероприятия – главное управление по образованию Минского облисполкома и Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви.

Участники мероприятия обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, ознакомятся с Международной фестивальной выставкой детского рисунка «Мы рисуем мир семьи» и международной партнерской фотовыставкой «4383 дня детства» при участии Белорусского детского фонда. В рамках встречи состоится также презентация деятельности областных ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию учащихся.

В І Рождественских областных педагогических чтениях примут участие Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; Иерей Никодим Пашков, настоятель храма Минской иконы Божией Матери г. Смолевичи, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры международных отношений БГУ; Чарота Иван Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, лауреат Премии Республики Беларусь «За духовное возрождение»; Зенько Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры психологии и управления ГУО «Минский областной институт развития образования»; руководители учреждений образования Минской области, обладающие эффективным опытом духовно-нравственного воспитания учащихся.

Все участники І Рождественских областных педагогических чтений «Христианские ценности в современном образовании» получат в дар книжные издания от духовника Областного благотворительного фестиваля-марафона «Крылья ангела» протоиерея Игоря Коростелева и Издательства Белорусского Экзархата, а также издание из опыта работы педагогов Минщины по нравственному воспитанию «Минутки духовности».

Праздничное настроение и теплую Рождественскую атмосферу создадут музыкальные номера «Дева Мария», «Милосердие», «Праздник Христова Рождества» в исполнении Марианны Бабич, лауреата республиканских и международных музыкальных конкурсов, солистки продюссерского центра областного фестиваля-марафона «Крылья Ангела», а также Вячеслава Бобкова, детского поэта, писателя и композитора, лауреата премии детского фонда «Друг детей», автора названных музыкальных произведений.