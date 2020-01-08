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«Почему законодатели позаботились о ремонтниках, а о пенсионерах – нет?»

09.01.2020 07:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Почему законодатели позаботились о ремонтниках, а о пенсионерах – нет?»
АиФ

«Почему законодатели позаботились о ремонтниках, а о пенсионерах – нет?» Когда можно шуметь в квартире?
Уже несколько месяцев мои соседи практически каждый день делают в своей квартире ремонт и создают невыносимый шум – сверлят, стучат. На просьбу прекратить шуметь нам отвечают, что все по закону: в дневное время в будние дни делать ремонт в квартире не запрещено.

Мы с супругой пенсионеры, нам нужно больше отдыхать, но уже столько времени не имеем такой возможности. Почему законодатели позаботились о ремонтниках, а о пенсионерах – нет?

А. Лазаренко

 
 
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АиФ Когда можно шуметь в квартире? Уже несколько месяцев мои соседи практически каждый день делают в...
 
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