Мы с супругой пенсионеры, нам нужно больше отдыхать, но уже столько времени не имеем такой возможности. Почему законодатели позаботились о ремонтниках, а о пенсионерах – нет?
А. Лазаренко
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«Почему законодатели позаботились о ремонтниках, а о пенсионерах – нет?»
09.01.2020 07:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мы с супругой пенсионеры, нам нужно больше отдыхать, но уже столько времени не имеем такой возможности. Почему законодатели позаботились о ремонтниках, а о пенсионерах – нет?
А. Лазаренко
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