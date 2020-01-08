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Пожилую женщину и ее сына спасли на пожаре в Березе

09.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе сотрудники МЧС спасли на пожаре пожилую женщину и ее сына, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Пожилую женщину и ее сына спасли на пожаре в Березе

В РОЧС сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного дома по улице Северный Городок поступило 8 января в 13.43. Прибывшие на место вызова спасатели определили, что дым идет из окна на втором этаже. В квартире сотрудники МЧС обнаружили людей. В коридоре находился мужчина 1975 года рождения, в жилой комнате на кровати - хозяйка 1954 года рождения. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" пострадавших госпитализировали в больницу.

Пожилую женщину и ее сына спасли на пожаре в Березе

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил мебель, напольное покрытие на площади 2 кв.м. Специалисты устанавливают причину возгорания.-0-

Пожилую женщину и ее сына спасли на пожаре в Березе

Фото Брестского областного управления МЧС

Пожилую женщину и ее сына спасли на пожаре в Березе

08.01.2020 г., 19-20. В д. Хорск Столинского района на ул. Октябрьской произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем гр-ке 2000 г.р. Огнем повреждена перегородка на площади 1 кв.м. Причина пожара устанавливается.

08.01.2020 г., 20-08. В д. Богушево Пинского района на ул. Козубовского произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1965 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

08.01.2020 г., 21-09. В г. Барановичи на ул. Космонавтов произошел пожар в пластмассовом мусорном контейнере для сбора твердых бытовых отходов. Огнем повреждена стенка контейнера. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Березе сотрудники МЧС спасли на пожаре пожилую женщину и ее сына, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. В РОЧС сообщение о задымлении в квартире...
 
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