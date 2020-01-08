Источник материала: Виртуальный Брест

Телерадиокомпания "Брест" презентует 16 января новую программу "Телеприемная", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом производства региональных телепрограмм Алла Григорчук.





"Телеприемная" - своеобразный аналог прямых телефонных линий, которые регулярно проводят представители органов власти для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Новая телепрограмма призвана стать еще одной площадкой для такого диалога. "Мы планируем выходить в прямом эфире раз в две недели в вечернее время, заранее объявляя тему "Телеприемной". Люди могут позвонить в студию во время передачи, обратиться по электронной почте или через Viber . На их вопросы ответят компетентные специалисты", - рассказала Алла Григорчук.

Первый выпуск новой программы выйдет в эфир в 19.15 на телеканале "Беларусь 4. Брест". Темой разговора станут актуальные вопросы трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения. В роли ведущего выступит опытный телевизионщик Роман Бич. Предполагается, что продолжительность передачи составит 50 минут.

Планируется, что в последующем темы для "Телеприемной" будут подсказывать сами телезрители. "Это может быть предпринимательство, образование, жилищное строительство, сельское хозяйство - словом, все, что волнует людей", - дополнила завотделом. По ее словам, в дальнейшем сценарий передачи может быть дополнен сюжетами, снятыми по следам предыдущих выпусков.

Кроме того, авторы программы намерены определить время и место, где раз в неделю в течение часа будут находиться корреспонденты ТРК. С их помощью любой желающий сможет задать гостям студии видеовопрос. Наиболее вероятным местом встречи видится площадка у фонтана на пешеходной улице Советской в областном центре.