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В Костюковичах парень бросил в знакомого подожжённую канистру с бензином после ссоры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Костюковичах 31 декабря молодой человек пытался сжечь своего знакомого.
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Молодой человек бросил подожженную канистру в парня и скрылся. Она попала ему в голову и жидкость растеклась по всему телу.
В момент происшествия дома находился отец парня, он оказал помощь сыну и вызвал медиков.
Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое – врачи констатируют ожог более 50% тела.
Был проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, которые признаны вещественными доказательствами. Были допрошены свидетели и подозреваемый, проведена проверка показаний на месте. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемый был задержан, решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения.
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Новости Беларуси. В Костюковичах 31 декабря молодой человек пытался сжечь своего знакомого.
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