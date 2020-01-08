Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральная прокуратура провела выборочную проверку деятельности республиканского унитарного сервисного предприятия "Белтехосмотр", во время которой выявила нарушения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.





В частности, "Белтехосмотр" не контролировал надлежащим образом выполнение диагностическими станциями, входящими в структуру предприятия, требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

Как показала проверка, жалобы граждан и представителей субъектов хозяйствования в основном касались качества оказания услуг при гостехосмотре транспортных средств и выполнении контрольно-диагностических работ. Разрешая такие обращения, руководство при наличии достаточных оснований не всегда ставило вопрос о привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушение прав и законных интересов заявителей. Принимались необоснованные решения о прекращении рассмотрения обращений.

В 2018-2019 годах к уголовной ответственности привлечены четыре должностных лица предприятия по 73 фактам получения взяток за незаконное проставление в сертификаты транспортных средств сведений о прохождении техосмотра, а также их допуск к участию в дорожном движении без уплаты соответствующих платежей.

Работники предприятия отдельным автовладельцам оказывали неправомерное предпочтение, что создавало условия для коррупции. К примеру, выявлены факты, когда при гостехосмотре не проводилась сверка маркировок кузова, шасси, рамы. Это не только нарушает закон, но и создает реальную угрозу безопасности на дорогах.

Генпрокуратура внесла представление директору "Белтехосмотра", по результатам которого некоторые должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Внесены изменения в локальные нормативные акты по вопросам рассмотрения обращений, установлен контроль за выполнением антикоррупционных ограничений.