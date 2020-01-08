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Генсек ОДКБ Станислав Зась приступил к работе
09.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зась назвал своей основной задачей честно и добросовестно выполнять свои обязанности. Он пообещал руководствоваться «исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам – членам и их народам еще более эффективно». В 2020 году в ОДКБ председательствует Россия.
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Зась назвал своей основной задачей честно и добросовестно выполнять свои обязанности.
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