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Генсек ОДКБ Станислав Зась приступил к работе

09.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась приступил к работе. С 1 января он занял этот пост на три года, сообщается на сайте ОДКБ.

Зась назвал своей основной задачей честно и добросовестно выполнять свои обязанности. Он пообещал руководствоваться «исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам – членам и их народам еще более эффективно». В 2020 году в ОДКБ председательствует Россия.



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Зась назвал своей основной задачей честно и добросовестно выполнять свои обязанности.
 
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