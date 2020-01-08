Генсек ОДКБ Станислав Зась приступил к работе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась приступил к работе. С 1 января он занял этот пост на три года, сообщается на сайте ОДКБ.

Зась назвал своей основной задачей честно и добросовестно выполнять свои обязанности. Он пообещал руководствоваться «исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам – членам и их народам еще более эффективно». В 2020 году в ОДКБ председательствует Россия.