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Гендиректор Sony заявил, что PlayStation 5 удивит игроков

09.01.2020 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что компания еще не раскрыла все фишки готовящейся к началу продаж в конце года PlayStation 5. Об этом пишет Gizchina.


На фото PS4 Pro

Топ-менеджер компании заявил, что «уникальные элементы, отличающие PlayStation 5 от предыдущих консолей, еще не объявлены». В gagadget пишут, что этому можно верить: японская корпорация и вправду довольно неохотно раскрывает подробности о своей грядущей игровой приставке, в то время как Microsoft уже раскрыла основные козыри ее Xbox Series X.

На CES 2020 в Sony также подтвердили, что PlayStation 5 обзаведется аппаратной поддержкой трассировки лучей, быстрым SSD-накопителем, а также улучшенным геймпадом с новой системой обратной тактильной связи. Последняя, по словам Джима, даст игрокам «абсолютно другой опыт», не сравнимый с тем, что есть сегодня на геймпаде от PlayStation 4.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные игровые консоли Sony:

 
 
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Топ-менеджер Sony заявил, что «уникальные элементы, отличающие PlayStation 5 от предыдущих консолей, еще не объявлены».
 
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