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Гендиректор Sony заявил, что PlayStation 5 удивит игроков
Источник материала: Tut.by
Исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что компания еще не раскрыла все фишки готовящейся к началу продаж в конце года PlayStation 5. Об этом
Топ-менеджер компании заявил, что «уникальные элементы, отличающие PlayStation 5 от предыдущих консолей, еще не объявлены». В gagadget
На CES 2020 в Sony также подтвердили, что PlayStation 5 обзаведется аппаратной поддержкой трассировки лучей, быстрым SSD-накопителем, а также улучшенным геймпадом с новой системой обратной тактильной связи. Последняя, по словам Джима, даст игрокам «абсолютно другой опыт», не сравнимый с тем, что есть сегодня на геймпаде от PlayStation 4.
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Топ-менеджер Sony заявил, что «уникальные элементы, отличающие PlayStation 5 от предыдущих консолей, еще не объявлены».
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