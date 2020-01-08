Лукашенко не к месту выдал свои обиды: Россия предложила нефть по ценам выше мировых, а Газпром на нас зарабатывает больше, чем на Германии









И, видимо, уж сильно ему это наболело, поскольку заявил он об этом абсолютно не к месту - во время церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".





По его словам, Россия предложила Беларуси покупать нефть по ценам выше мировых.





belta.by "В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - цитирует Лукашенко









Также он прокомментировал переговоры о ценах на российский газ: "75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заметил он.

При этом он рассказал, почему ждет от россиян скидку: "Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу, - сказал Лукашенко. - Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано".



