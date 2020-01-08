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Зима откладывается: к выходным синоптики обещают весеннюю погоду

09.01.2020 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зима откладывается: к выходным синоптики обещают весеннюю погоду

В ближайшие дни погода снова будет нетипично теплой для зимы: ожидается до плюс 7 и дожди.

10 января, в пятницу погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Будет преобладать облачная погода. Временами осадки (дождь, по востоку с мокрым снегом). Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +1..+7°С, сообщается на сайте pogoda.by.

11 января, в субботу, ночью временами осадки, по Витебской области в отдельных районах сильные, днем на большей части территории республики кратковременные осадки, в основном дождь. Температура воздуха в течение суток 0..+6°С.

12 января будет облачно с прояснениями. Осадков не будет, лишь местами по северу республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный порывистый, в дневные часы в северных районах местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем 0..+6°С.

 
 
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В ближайшие дни погода снова будет нетипично теплой для зимы: ожидается до плюс 7 и дожди.
 
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