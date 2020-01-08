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В «Динамо-Брест» объяснили, почему продали лучшего бомбардира Беларуси сразу после подписания

09.01.2020 18:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только вчера РЦОР-БГУ заявил о переходе нападающего Ильи Шкурина в брестское «Динамо». А уже сегодня новый переход молодого белоруса. На сей раз — в ЦСКА, и уже не на пару дней, а на 4,5 года. Почему так произошло? Что говорит футбольный агент Исаев и где тут нестыковка.


Генеральный менеджер «Динамо-Брест» Максим Краснобаев так прокомментировал этот странный переход нападающего Ильи Шкурина в московский ЦСКА:

— Переход игрока из футбольного клуба РЦОР-БГУ в «Динамо-Брест» состоялся в конце декабря. Однако буквально на следующий день после подписания контракта нам поступило предложение от московского ЦСКА.

Мы приняли решение не торопить события и не комментировать ситуацию, пока не будут улажены все юридические моменты по новой сделке. В ней активно были заинтересованы московский клуб и непосредственно Илья. А также посчитали правильным не чинить препятствий молодому белорусскому игроку в развитии карьеры.

Агент Валерий Исаев также поделился подробностями перехода Ильи Шкурина в ЦСКА. И в его словах есть некоторая нестыковочка с тем, что утверждает Краснобаев:

— ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том, в котором играли прошлый сезон (РЦОР-БГУ).

Но при этом с «Динамо» у нас была договоренность, причем давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали.

Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Беларуси открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА.

Напомним, форвард пришел в РЦОР-БГУ перед началом прошлого сезона, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей.

Он стал лучшим бомбардиром турнира, а также лучшим нападающим. Илья также был признан самым полезным футболистом чемпионата по системе «гол + пас» (19+7).

20-летний форвард поразил ворота 10 клубов в «вышке», сделал один покер и один хет-трик. При этом в сборную Беларуси его пока не берут.

Отметим, что главным тренером ЦСКА является белорусский специалист Виктор Гончаренко, его ассистентом — Александр Ермакович.

 
Теги: Брест
 
 
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