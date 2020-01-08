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Дан старт BY_Help: начался сбор денег на штрафы для защитников независимости

09.01.2020 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 января 2020 года инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, начинает новый сбор средств.


Пожертвования / megapoisk.com

На этот раз помощь нужна участникам акций против "углубления интеграции" с Россией. Только 9 января результатом работы "судебного конвейера" стали штрафы на $15 тысяч!

Один из инициаторов BY_Help член совета профсоюза работников РЭП Андрей Стрижак объявил о новом сборе средств в эфире Еврорадио: 

"Почти ежедневно выносится такое количество штрафов, что оно составляет 10-15 тысяч долларов. И эти деньги падают на людей, которые выходили за независимость. В основном это в Минске, здесь были самые массовые акции. И тех людей, которых милиция идентифицировала, она сейчас их массово штрафует. Это будет долгий процесс".

Реквизиты, по которым можно перечислить деньги для BY_Help:

— paypal: alaksiej.lavoncyk@tol.org;

— наличными в Минске или в Евросоюзе (для контакта пишите в личные организаторам);

— на счёт в Польше, Британии и Чехии (для получения счёта также пишите в личные).

Контакт с организаторами:

— через личные сообщения группы BY_Help;

— через е-майл: alaksiej.lavoncyk@tol.org;

— па телефону +375 44 5100511.

В 2017 году инициатива BY_Help помогла многим белорусам выплатить штрафы за участие в маршах дармоедов и в праздновании столетия провозглашения БНР. В августе 2018 года, во время "дела БЕЛТА", деньги собирались на новую технику — вместо изъятой в ходе следствия, поддержку семей задержанных, штрафы и адвокатов.
 
Теги: Минск
 
 
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9 января 2020 года инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, начинает новый сбор средств.
 
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