Громкие дела, которые мы не забудем

belgazeta.by Лишь крохи - остаются в памяти. Попробуем вспомнить несколько громких процессов, которые оставили белорусов неравнодушными в уходящем году, пишет





«НОЮЩАЯ ЖЕНЩИНА» ИЗ БЕРЕЗОВКИ





В мае в одном из общежитий Березовки Лидского района 44-летняя женщина вытолкнула свою 51-летнюю соседку в окно, а та, пролетев восемь метров, впоследствии скончалась. Что же тут необычного? Необычным, а может, наоборот, хрестоматийным для белорусской ментальности оказалась причина спора, что и дает основания сам случай поместить в учебники по антропологии.





Подруги, рожденные в одной деревне и знавшие друг друга с детства, назовем их Анна и Евгения, выпивали. Потом, естественно, захотелось покурить. Открыли фрамугу окна. И тут разгорелся конфликт на тему недовольства жизнью, всем и вся. «Что ты все время ноешь, жалуешься на жизнь?!» - наконец не выдержала Анна и с этими словами взяла соседку за шею и вытолкнула в окно… Видимо, в последний момент Анна все-таки рефлекторно хотела словить подругу за ноги, но не получилось. В руке остался только носок.





Все это наблюдали, сидя в комнате, еще одна соседка и шестилетний сын самой Анны, который устроился у женщины на руках. Анна выбежала на улицу, но было уже поздно: от полученных травм Евгения умерла по дороге в больницу. У погибшей при жизни был нестабильный заработок: она плела корзины, собирала грибы - и, наверное, действительно имела все основания жаловаться на жизнь.





Приговор: За убийство Анне было назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет в исправительной колонии общего режима.





«ЕСЛИ Я ВИНОВЕН, РАССТРЕЛЯЙТЕ!»





Эти слова принадлежат бывшему экс-заместителю председателя Мингорисполкома и начальнику Главного управления потребительского рынка Андрею Доморацкому, который в ходе следствия и суда так и не признал свою вину. Интересно, что на посту начальника управления Доморацкий сменил Сергея Барисевича, который был задержан за взятку еще в 2017г. и приговорен к 14 годам колонии усиленного режима.





Уличали Доморацкого, естественно, во взяточничестве: решении вопросов бизнесменов с предусмотренной для себя денежной выгодой. Сумма, однако, оказалась весьма скромной: всего три с хвостом тысячи условных единиц. Комментаторы горько шутили, мол, «за державу обидно», если чиновники такого уровня берут настолько смехотворные суммы. Никаких аудио- или видео-доказательств не было, а свидетели меняли показания. Некоторые аналитики сошлись на том, что «неудобного» чиновника таким образом просто убрали с дороги.





В суде родственники задержанного держали в руках самодельные плакаты с цитатами Лукашенко: «Если мы не можем доказать, то лучше не трогать человека» и «Только с поличным! Видео и аудио на стол!» Однако апеллирование к словам первого лица страны не помогло… К слову, минские блогеры и урбанисты считали Доморацкого едва ли не самым человечным среди чиновников, который по праву занимает свое место.





Приговор: Суд центрального района Минска осудил Доморацкого на 12 лет с конфискацией имущества, однако Минский городской суд в апелляционном порядке снизил наказание до семи лет колонии усиленного режима.





«СИЯНИЕ» В БОБРУЙСКЕ









Фото svaboda.org





Наверное, каждый помнит фильм «Сияние» по Стивену Кингу и знаменитую сцену, когда обезумевший писатель ломится с топором в ванную, где заперлась его жена. Похожая история произошла в Бобруйске, а главный ее фигурант Александр Осипович был расстрелян совсем недавно.





Ранним июльским утром 2018г. в отделение милиции в Бобруйске позвонила перепуганная девушка со словами, что они с подругой заперлись в ванной и… их собираются убить. В суматохе девушка назвала только улицу и неправильный номер квартиры. Звонок оборвался. На месте происшествия прибывшие оперативники нашли уже только трупы погибших девушек 26 и 27 лет. На теле одной оказалось 77 телесных повреждений, другой - 16.





Оказалось, что девушки познакомились с Осиповичем в ресторане. Все были пьяны. Мужчина предложил развезти их по домам на такси, однако вся компания в результате оказалась у него дома… «70% событий я не помню, - утверждал Осипович. - Не знаю, что могло меня спровоцировать. Сам я человек добрый и сентиментальный». Вместе с тем «добрый и сентиментальный» человек уже был ранее судим за грабеж, кражу, «тяжкие телесные» и т.д., проведя в общей сложности за решеткой 12 лет.





Приговор: Еще в январе 2019г. 36-летний Александр Осипович был приговорен к высшей мере наказания. 19 декабря этого года приговор приведен в исполнение.





УБИЛ, ПОТОМУ ЧТО «ДОСТАЛА В ШКОЛЕ»…









Фото svaboda.org





Раньше о убийствах в школах мы чаще всего читали в контексте Европы или США: пришел, мол, в класс и всех расстрелял из папиного ружья… Видимо, прогресс все-таки добрался и до наших широт, доказательство чему - громкое двойное убийство в Столбцах.





11 февраля этого года девятиклассник Вадим Милошевский пришел в школу с ножом. Сначала он зарезал преподавательницу истории Марину Пархимович, а также ранил двух одноклассников, которые попытались ему помешать. Затем пошел в соседний класс, где занимались 11-классники. Там ударил ножом в шею Александра Романова, тот скончался на месте… Вадим попытался сбежать, но через пару часов его выловили.





«Вадим говорил, что не хотел убивать того 11-классника. Сын не помнит, как пошел в тот кабинет и почему ударил Романова ножом. Говорит, сам не знает, почему так случилось», - говорила журналистам мать Вадима. А вот учительницу, со слов матери, сын убил осознанно, потому что «достала в школе». Отец Вадима, правда, уточнил, что жена ошиблась и сына «достали в школе» в принципе, то есть дело не в конкретной преподавательнице.





Приговор: Коллегия по уголовным делам Минского областного суда приговорила 15-летнего Вадима к 13 годам лишения свободы. Суд был закрытым.





«МЫ СТАНОВИМСЯ ЧЕРСТВЫМИ И ЖЕСТКИМИ»





Про «дело медиков», которое тянется еще с весны 2018г., в Беларуси вряд ли кто не слышал. Дело включает 21 фигуранта, шесть из которых находятся под стражей, остальные - под домашним арестом. В самом многотомном деле фигурируют бизнесмены от медицины, владельцы аптек, десятки тысяч долларов взяток и ценные подарки вроде часов Tissot.





20 декабря фигуранты дела имели возможность выступить с последним словом. Бывший гендиректор «Белфармации» Вячеслав Гнитий каялся и признавал, что «стал проявлением коррупции». Замдиректора витебской «Фармации» Екатерина Шнитко вспоминала про недавний день рождения сына и мир, «который сама разрушила». Единственным, кто, будучи за решеткой, полностью отрицал свою вину, оказался руководитель кампании «Искамед» Сергей Шакутин: «Человека стало проще оговорить, не пытаясь даже услышать. Мы становимся черствыми и жесткими, но я по-прежнему верю, что люди могут помогать друг другу…»





Участников дела обвиняют по двум статьям: дача и получение взятки, а общая сумма взяток оценивается в $119 550 и €26 350. Окончательных приговоров по делу пока нет.









«ЛИЛЬКИН ПАПА» И САТАНА





Семейная драма произошла в Минске еще осенью 2018г., но стала достоянием СМИ намного позже. 14-летний школьник напал на отца с ножом и нанес шесть ударов. Отец выжил, а сын попал в тюрьму. В январе этого года был оглашен приговор. Однако не все так просто…





Потерпевший Дмитрий Тимашков давно известен в блогосфере как «Лилькин папа». Он бегает марафоны вместе с дочерью, больной ДЦП, собирает деньги на благотворительность и ведет, собственно, блог о жизни и проблемах семьи с ребенком-инвалидом. Многие читатели Тимашкова даже не подозревали, что кроме дочери у него был еще и сын. «С трудом удалось забрать нож. Стало трудно дышать, от крови майка прилипла к спине. Хорошо помню, как сын сказал: «Я тебя ненавижу», - так сам Тимошков описывал момент нападения.





Для многих поклонников и читателей «Лилькиного папы» история стала шоком. Начали раскапывать, интересоваться… Так и появилась версия о том, что отец попросту не уделял сыну никакого внимания, забирал телефон, а мог и в парке с баяном посадить: пусть, мол, играет и деньги для Лили собирает. Сердобольные активисты впоследствии собирали для сына Тимашкова деньги на адвоката, передавали в СИЗО учебники. Сам же отец, пока шли суды, времени даром не терял и писал книгу «Шесть ударов ножом в спину, или История о том, можно ли вызволить ребенка из объятий Сатаны и спастись самому».





Приговор: Тимашков-младший, признанный виновным в покушении на убийство, получил шесть лет лишения свободы.











