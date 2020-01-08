Блиц-интервью лауреатов премии "За духовное возрождение" +видео

Источник материала: Ивьевский край

Светлана Александровна Ракеть – директор Ивьевского центра культуры и досуга:





— В жизни нашего учреждения культуры в ушедшем году случилось невероятное, неординарное событии – Ивьевский центр культуры и досуга посетил во время поездки в Ивье Глава нашей страны, Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Александр Григорьевич и сопровождающие его высокие государственные чиновники посмотрели в зрительном зале нашего центра мини-концерт, имели встречу с мастерами и их учениками в отделе ремесел и традиционной культуры, а затем в танцевальном зале познакомились с прекрасной выставкой работ народных мастеров района.

Представляете, с какими чувствами приняли мы слова похвалы от самого Президента. И вот удивительное продолжение той незабываемой встречи и тех чувств и эмоций — мы стали обладателями специальной премии Президента Республики Беларусь в номинации «Деятелям культуры и искусства в сфере народного любительского творчества» за сохранение, развитие, популяризацию региональных культурных традиций через реализацию проекта «Іўеўскі каларыт”.

В одном из главнейших церемониальных залов страны находились руководство нашего района, представители коллективов культуры района. И мы были среди самых творческих, самых заслуженных, работа которых оценена на самом высоком уровне! Стоит жить, чтобы прочувствовать и прожить подобные минуты и состояния!

Премия, полученная из рук руководителя страны, из рук нашего Президента — это как свидетельство того, что жизнь в профессии прожита и живется не зря. Спасибо за высокую оценку. Я поздравляю с ней весь коллектив Центра и говорю спасибо нашим творческим и креативным, умным, талантливым. Верьте, кто работает, того всегда увидят и оценят! Мы благодарны и районной власти за поддержку, помощь, за создание условий для творческого труда.

Николай Петрович Завадский – режиссер народного театра Ивьевского центра культуры и досуга:





— Я работаю в культуре не один десяток лет. Не могу пожаловаться на то, что моя творческая деятельность и деятельность моих коллег по цеху прошли незамеченными. Были достижения и награды, высокие отзывы и во время работы еще в Трабском сельском доме культуры, и уже здесь, в Ивье в должности режиссера народного театра, а последнее десятилетие и в роли Деда Зимника, главного деда Мороза района и т.д. Но такой радости, такого удовлетворения от своего труда, как в эти первые дни нового 2020 года, я не знал пока. В конце года пришла новость о выдвижении нашего Центра культуры и досуга на получение премии по итогам работы за 2019 год «За духовное возрождение», вручение которой стало в Беларуси главным событием культурной и общественной жизни страны в начале каждого нового года. Затем пришло подтверждение того, что мы проходим. И вот сегодня это событие произошло!

Вместе с директором Центра культуры и досуга Светланой Ракеть – поднялись мы на сцену Дворца Республики и, принимая награду из рук Президента Республики Беларусь, особо остро почувствовали свое причастие к тому, о чем сказал этими днями Александр Григорьевич:: «Если вдуматься глубже, то само понятие "духовное возрождение" для белорусского народа не просто красивая метафора – это гимн судьбы белорусского народа». И мы бесконечно счастливы, что имеем честь исполнять этот гимн вместе со всем народом, с самыми талантливыми и творческими людьми.

Это такой огромный аванс на будущую жизнь и работу, который мы будем счастливы отрабатывать все последующие годы своей профессиональной деятельности. Поздравляю и себя, и всех своих коллег с этим великим событием в жизни культуры района.

Наталья Владимировна Мудрик – заместитель директора Ивьевского Центра культуры и досуга, режиссер народного театра игры «Зеленый фургон»:





— В Рождественские дни залы Дворца Республики наполнены особой аурой добра и милосердия. Это невозможно передать словами, но ощущаешь почти физически. И тогда, когда проводятся новогодние праздники для детей и тебя окружают счастливые лица и детский смех. И чуть позже, когда чествуют лауреатов премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства. Вот уже более двадцати лет в нашей стране отмечают заслуги тех, чья жизнь и работа пронизаны идеями гуманизма. И каждый год Президент вручает награды лично. В этом видится особый символизм. Ведь любая страна сильна своими традициями и духовными ценностями. И вот сегодня мы непосредственно прикоснулись и стали причастными и к этим великим ценностям, и к самой церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

На сцену получать специальную премию Президента поднялись Светлана Александровна Ракеть и Николай Петрович Завадский, но каждый из ивьевчан, присутствовавший на церемонии в зале Дворца Республики, тоже стоял в эти минуты на высокой сцене высокого торжества, чувствуя свою собственную причастность и гордость за итоги общей плодотворной работы. Как это приятно, когда твое творчество и твоя добросовестная и старательная работа приносят такие яркие результаты!

Сколько счастливых лиц было в этом огромном и торжественном зале, сколько людей сделали счастливыми от ощущения своего человеческой и гражданской значимости наше государство и лично Президент страны. Спасибо им за эти минуты радости и торжества! Мы готовы вновь творить, создавать, работать с новыми силами, идеями, проектами.

Интервью провела В. ГУЛИДОВА.