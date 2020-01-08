ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блиц-интервью лауреатов премии "За духовное возрождение" +видео

09.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Светлана Александровна Ракеть – директор Ивьевского центра культуры и досуга:

Блиц-интервью лауреатов премии &quot;За духовное возрождение&quot; +видео

— В жизни нашего учреждения культуры в ушедшем году случилось  невероятное, неординарное событии – Ивьевский центр культуры и досуга посетил во время поездки в Ивье Глава нашей страны, Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. 

Александр Григорьевич и сопровождающие его высокие государственные чиновники  посмотрели в зрительном зале нашего центра мини-концерт, имели встречу с мастерами и их учениками в отделе ремесел и традиционной культуры, а затем в танцевальном зале познакомились с  прекрасной выставкой работ народных мастеров района. 

Представляете, с какими чувствами приняли мы слова похвалы от самого Президента. И вот удивительное продолжение той незабываемой встречи и тех чувств и эмоций — мы стали  обладателями специальной премии Президента Республики Беларусь в номинации  «Деятелям культуры и искусства в  сфере народного любительского творчества»  за сохранение, развитие, популяризацию региональных культурных традиций через реализацию проекта «Іўеўскі каларыт”. 

В одном из главнейших церемониальных залов страны находились руководство нашего района, представители  коллективов культуры района. И мы были среди самых творческих, самых заслуженных, работа которых оценена на самом высоком уровне! Стоит жить, чтобы прочувствовать и прожить подобные минуты и состояния!

Премия, полученная из рук руководителя страны, из рук нашего Президента — это как свидетельство того, что жизнь в профессии прожита и живется не зря. Спасибо за высокую оценку. Я поздравляю с ней весь коллектив  Центра и говорю спасибо нашим творческим и креативным, умным, талантливым. Верьте, кто работает, того всегда увидят и оценят! Мы благодарны и районной власти за поддержку, помощь, за создание условий для творческого труда.

 

Николай Петрович Завадский – режиссер народного театра Ивьевского центра культуры и досуга:

Блиц-интервью лауреатов премии &quot;За духовное возрождение&quot; +видео

— Я работаю в культуре не один десяток лет. Не могу пожаловаться на то, что моя творческая деятельность и деятельность моих коллег по цеху прошли незамеченными. Были достижения и награды, высокие отзывы и во время работы еще в Трабском сельском доме культуры, и уже здесь, в Ивье в должности режиссера народного театра, а последнее десятилетие и в роли Деда Зимника, главного деда Мороза района и т.д. Но такой радости, такого удовлетворения от своего труда, как в эти  первые дни нового 2020 года, я не знал пока. В конце года пришла новость о выдвижении нашего Центра культуры и досуга на получение премии по итогам работы за 2019 год «За духовное возрождение», вручение которой стало в Беларуси главным событием культурной и общественной жизни страны в начале каждого нового года. Затем пришло подтверждение того, что мы проходим. И вот сегодня это событие произошло!

Вместе с директором Центра культуры и досуга Светланой Ракеть –  поднялись мы на сцену Дворца Республики и, принимая награду из рук Президента Республики Беларусь, особо остро почувствовали свое причастие к тому, о чем сказал этими днями Александр Григорьевич:: «Если вдуматься глубже, то само понятие "духовное возрождение" для белорусского народа не просто красивая метафора –  это гимн судьбы белорусского народа». И мы бесконечно счастливы, что имеем честь исполнять этот гимн вместе со всем народом, с самыми талантливыми и творческими людьми. 

Это такой огромный аванс на будущую жизнь и работу, который мы будем счастливы отрабатывать все последующие годы своей профессиональной деятельности. Поздравляю и себя, и всех своих коллег с этим великим событием в жизни культуры района.

 

Наталья Владимировна Мудрик – заместитель директора Ивьевского Центра культуры и досуга, режиссер народного театра игры «Зеленый фургон»:

Блиц-интервью лауреатов премии &quot;За духовное возрождение&quot; +видео

— В Рождественские дни залы Дворца Республики наполнены особой аурой добра и милосердия. Это невозможно передать словами, но ощущаешь почти физически. И тогда, когда проводятся новогодние праздники для детей и тебя окружают счастливые лица и детский смех. И чуть позже, когда чествуют лауреатов премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства. Вот уже более двадцати лет в нашей стране отмечают заслуги тех, чья жизнь и работа пронизаны идеями гуманизма. И каждый год Президент вручает награды лично. В этом  видится особый символизм. Ведь любая страна сильна своими традициями и духовными ценностями. И вот сегодня мы непосредственно прикоснулись и стали причастными и к этим великим ценностям, и к  самой церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

На сцену получать специальную премию Президента поднялись Светлана Александровна Ракеть и Николай Петрович Завадский, но каждый из ивьевчан, присутствовавший на церемонии в зале Дворца Республики, тоже стоял в эти минуты на высокой сцене высокого торжества, чувствуя свою собственную причастность и гордость за итоги общей плодотворной работы. Как это приятно, когда твое творчество и твоя добросовестная и старательная работа приносят такие яркие результаты!

Сколько счастливых лиц было в этом  огромном и торжественном зале, сколько людей сделали счастливыми от ощущения своего человеческой и гражданской значимости наше государство и лично Президент страны. Спасибо им за эти минуты радости и торжества! Мы готовы вновь творить, создавать, работать с новыми силами, идеями, проектами.

Интервью провела В. ГУЛИДОВА.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Александровна Ракеть – директор Ивьевского центра культуры и досуга: — В жизни нашего учреждения культуры в ушедшем году случилось  невероятное,...
 
Новости дня
Новости разные
 
При прохождении техосмотра в Беларуси теперь не нужна медсправка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика