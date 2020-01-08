Лукашенко вручил премии «За духовное наследие»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси будут и впредь поддерживать тех, кто обогащает национальное наследие страны, сберегает нравственные и духовные ориентиры, заявил президент Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное наследие».

«Помня, кто мы и в чем наша уникальность, сохраняя свою идентичность и самобытность, мы сможем противостоять идее унификации мира под единый, чуждый нашему менталитету образец или стандарт. Создавая духовную, нравственную и культурную основы для жизни будущих поколений белорусов, мы обеспечиваем национальную безопасность и укрепляем суверенитет страны», – сказал глава государства.

Премию «За духовное наследие» вручают представителям трудовых и творческих коллективов, а также духовенства. Кроме этого, специальными премиями глава государства отметил деятелей культуры и спорта.