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На пожаре а Барановичах погиб мужчина
10.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10.01.2020 года в 02-29 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Барановичи, 2-й пер. Фестивальный.
К моменту прибытия подразделений
Звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен погибший мужчина 1990 г.р. Пожар локализован и ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены перекрытие на площади 40 кв.м., внутренняя отделка и имущество.
Причина пожара устанавливается.
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10.01.2020 года в 02-29 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Барановичи, 2-й пер. Фестивальный. К моменту прибытия подразделений...
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