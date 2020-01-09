На пожаре а Барановичах погиб мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

10.01.2020 года в 02-29 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Барановичи, 2-й пер. Фестивальный.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова происходило горение внутри шлакобетонного одноэтажного жилого дома, была угроза распространения огня на соседние строения.





Звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен погибший мужчина 1990 г.р. Пожар локализован и ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены перекрытие на площади 40 кв.м., внутренняя отделка и имущество.





Причина пожара устанавливается.