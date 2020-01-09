Слякоть с мокрым снегом – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Плюсовая температура и снегопад — такую типично зимнюю погоду обещают на выходных синоптики. Теплой и пасмурной, судя по всему, будет вся следующая неделя.





Завтра, 11 января, ожидается около +4 °С днем, а к вечеру похолодает до -2 °С. Не исключены дождь, порывистый ветер и мокрый снег.

12 января будет −2…+1 °С и ветрено. Вечером обещают мокрый снег.