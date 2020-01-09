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Слякоть с мокрым снегом – погода в Горках на выходные

10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Плюсовая температура и снегопад — такую типично зимнюю погоду обещают на выходных синоптики. Теплой и пасмурной, судя по всему, будет вся следующая неделя.

 

Слякоть с мокрым снегом – погода в Горках на выходные

 

Завтра, 11 января, ожидается около  +4 °С днем, а к вечеру похолодает до  -2 °С. Не исключены дождь, порывистый ветер и мокрый снег.

12 января будет −2…+1 °С и ветрено. Вечером обещают мокрый снег.


 
 
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  Плюсовая температура и снегопад — такую типично зимнюю погоду обещают на выходных синоптики. Теплой и пасмурной, судя по всему, будет вся следующая неделя.    ...
 
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