|
Слякоть с мокрым снегом – погода в Горках на выходные
10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Плюсовая температура и снегопад — такую типично зимнюю погоду обещают на выходных синоптики. Теплой и пасмурной, судя по всему, будет вся следующая неделя.
Завтра, 11 января, ожидается около +4 °С днем, а к вечеру похолодает до -2 °С. Не исключены дождь, порывистый ветер и мокрый снег.
12 января будет −2…+1 °С и ветрено. Вечером обещают мокрый снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плюсовая температура и снегопад — такую типично зимнюю погоду обещают на выходных синоптики. Теплой и пасмурной, судя по всему, будет вся следующая неделя. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)