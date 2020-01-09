Марафон добра в Горецком районе – как это было

Источник материала: Горецкий вестник

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходила в Горецком районе весь последний месяц. Местные власти, представители общественных организаций и предприятий посещали детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляли детей с Новым годом, Рождеством и вручали подарки.



















































