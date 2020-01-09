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Марафон добра в Горецком районе – как это было

10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходила в Горецком районе весь последний месяц. Местные власти, представители общественных организаций и предприятий посещали детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляли детей с Новым годом, Рождеством и вручали подарки.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Новогодний сюрприз для детей из приемной семьи и дома семейного типа приготовили БРСМ, РОЧС и гимназия №1.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Горецкий элеватор подарил стиральную машину бабушке с 4-мя внуками.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Воспитанники дома семейного типа Таисии Алейниковой получили  сладости и кухонный комбайн от местной власти.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Новогодний праздник прошел для воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В Амфитеатре малыши поучаствовали в театрализованном представлении «Серебряная стрела».

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Председатель райисполкома Александр Бутарев посетил многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
К  благотворительной кампании  присоединилось КУДП «Управление капитальным строительством Горецкого района». Его директор Максим Быков заглянул в семью Натальи и Александра Жумариных, в которой воспитываются двойняшки Карина и Арина Заболотины.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Многодетную семью Волковых посетили зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая и председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Представители Белгосстраха по Горецкому району посетили детей в деревне Никулино.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Приемную семью Любови Полевой посетили и поздравили с Новым годом представители ПУ «Горкигаз»

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Воспитанники горецкого ясли-сада №2 получили подарки от районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира».

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Подарки от руководства района, президиума районной организации ОО «Белорусский союз женщин», «первички» БСЖ отдела по образованию и ОАО «Молочные горки» получили девочки из семьи Анны и Евгения Зубковских — Алина, Арина и двойняшки Кира с Никой.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина поздравила с наступающим Новым годом пять многодетных семей  и вручила им подарки, продуктовые наборы и сладкие баульчики.

 

Марафон добра в Горецком районе – как это было
«Елка желаний» — акция под таким названием проходила под эгидой Горецкой районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

 
 
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  Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходила в Горецком районе весь последний месяц. Местные власти, представители общественных организаций и...
 
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