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Марафон добра в Горецком районе – как это было
10.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходила в Горецком районе весь последний месяц. Местные власти, представители общественных организаций и предприятий посещали детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляли детей с Новым годом, Рождеством и вручали подарки.
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Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходила в Горецком районе весь последний месяц. Местные власти, представители общественных организаций и...
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