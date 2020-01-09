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В Анапе нашли пропавшего 2,5 месяца назад мальчика из Гродно

10.01.2020 10:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пропавший в конце октября мальчик из Гродно найден.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко, ребенка в Анапу увез отец. Сейчас мальчик находится в России, ждет возвращения домой.   

Отец ребенка сам вышел на связь с мамой мальчика. По словам мужчины, с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой.  

Напомним, что в конце октября женщина сообщила, что бывший муж забрал их сына из детсада, и их местонахождение было неизвестно. Начались поиски.  

Спустя время было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и мальчика – здесь подробнее.  

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Пропавший в конце октября мальчик из Гродно найден.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского...
 
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