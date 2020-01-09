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В Анапе нашли пропавшего 2,5 месяца назад мальчика из Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пропавший в конце октября мальчик из Гродно найден.
Как
Отец ребенка сам вышел на связь с мамой мальчика. По словам мужчины, с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой.
Напомним, что в конце октября женщина сообщила, что бывший муж забрал их сына из детсада, и их местонахождение было неизвестно. Начались поиски.
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Новости Беларуси. Пропавший в конце октября мальчик из Гродно найден. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского...
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