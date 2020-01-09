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Лукашенко: Россия хочет, чтобы мы купили нефть по ценам выше мировых
Источник материала: Myfin
«Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее
Президент прокомментировал и переговоры о ценах на российский газ для Беларуси. «75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но «Газпром» сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», - считает Александр Лукашенко.
Беларусь и Россия пока что договорились о поставках газа на некоторое время на прежних условиях. «Когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», - отметил глава государства.
Вместе с тем, несмотря на сложные переговоры с Россией, президент Беларуси подчеркнул, что народы двух стран тесно связаны.
«По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем. Не те времена: мы стали на ноги благодаря своему труду», - заявил Александр Лукашенко.
Как ранее
Россия с 1 января 2020 года
В конце декабря 2019 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году Беларусь купит у России около 22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти по ценам не выше прошлогодних. Однако контракты на поставки к 1 января не были заключены.
Фото: pixabay.com
Источник: Myfin.by
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Беларусь не договорилась с Российской Федерацией о поставках нефти, потому что российская сторона хочет продавать нефть по слишком высоким ценам. Об этом...
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