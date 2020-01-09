Лукашенко: Россия хочет, чтобы мы купили нефть по ценам выше мировых

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«Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», - сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Президент прокомментировал и переговоры о ценах на российский газ для Беларуси. «75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но «Газпром» сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», - считает Александр Лукашенко.

Беларусь и Россия пока что договорились о поставках газа на некоторое время на прежних условиях. «Когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», - отметил глава государства.





Вместе с тем, несмотря на сложные переговоры с Россией, президент Беларуси подчеркнул, что народы двух стран тесно связаны.

«По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем. Не те времена: мы стали на ноги благодаря своему труду», - заявил Александр Лукашенко.

Как ранее сообщил журналистам зампредседателя концерна Андрей Бунаков, переговорный процесс по поставкам нефти в Беларусь продолжается. По его словам, концерн «Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктах в полном объеме. Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы НПЗ позволяют это сделать, заверил он.

Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ.

В конце декабря 2019 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году Беларусь купит у России около 22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти по ценам не выше прошлогодних. Однако контракты на поставки к 1 января не были заключены.