Белорусы с победы над сербами стартовали на чемпионате Европы по гандболу

Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси победно стартовала на чемпионате Европы по гандболу-2020. В матче 1-го тура предварительного раунда наша команда встречалась с сербами и выиграла со счетом 35:30.

Следующим соперником белорусов 11 января станут игроки сборной Хорватии, которые в первом матче были сильнее черногорцев. Против команды Черногории наша сборная сыграет 13 января. В основной раунд турнира выйдут две лучшие сборные из квартета.

Далее 12 сборных будут разделены на две группы, из которых в полуфинал попадут по две команды. Финал чемпионата Европы состоится 26 января в Стокгольме.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Испании. Беларусь на Евро-2018 заняла десятое место. Лучший результат на чемпионате Европы белорусы показали в 1994 году, заняв восьмое место.