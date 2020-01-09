"Отличный стимул трудиться еще лучше!.." - С.В. Кишкель

Источник материала: Ивьевский край





Светлана Вацлавовна Кишкель, заведующий сектором культуры Ивьевского райисполкома:

- Вручение спецпремии «За духовное возрождение» коллективу Ивьевского центра культуры и досуга - это отличный стимул трудиться еще лучше в будущем.

Хочу подчеркнуть, что работа в рамках проекта «Ивьевский колорит» не стоит на месте.

Каждый раз, готовясь к проведению брендовых мероприятий, чтобы порадовать и удивить своих зрителей, в сценарий мероприятий мы добавляем какие-то новые элементы, оставляя неизменной главную идею праздников. В наступившем году в планах у работников культуры «расширение» масштабов праздника «Грибная феерия», который проходит в г.п. Юратишки.

Взять наши знаменитые Залейки: усадьба уже второй год принимает гостей не только в новогодние и рождественские праздники, но и летом. Успешность проекта и завершение реконструкции трассы М6 сподвигло и нас к обновлению. Сейчас здесь и красивее, и, главное, удобнее для посетителей, чем было год назад. Оборудована стоянка, во время массовых посещений организовано торговое обслуживание.

Очень рады, что на текущий год в план областных культурно-массовых мероприятий включены «Липнишковские сенокосы» и завоевавший буквально за три года очень большую популярность «Ивьевский помидор».

Приглашаем всех на наши праздники! Убеждены, что вы получите массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций, а заодно и убедитесь в таланте лауреатов премии «За духовное возрождение» .