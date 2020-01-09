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Ассамблея НГО выкатила гарбуза Игорю Марзалюку

10.01.2020 12:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Чемпионом" в антиноминации историк и депутат Игорь Марзалюк стал за оправдание "крестолома" в Куропатах. Напомним, эту акцию властей Марзалюк назвал "благоустройством".

Ассамблея НГО выкатила гарбуза Игорю Марзалюку
Вручить гарбуз Марзалюку ппоручено журналсту Марату Горевому, автору книги о сталиинских репрессиях. 

9 января в минском клубе "Брюгге" Ассамблея НГО объявила лауреатов и лауреаток традиционной премии "Чемпионы гражданского общества-2019". Уже одиннадцатый раз Ассамблея НГО отмечает тех, кто внес вклад в развитие гражданского общества Беларуси. 

Одной из общественных лидерок 2019 года признали светлогорскую правозащитницу «Весны» Елену Маслюкову. В последнее время она занимается защитой экологических прав, нарушаемых светлогорским заводом беленой целлюлозы. Также лидеркой года стала активистка, координаторка инициативы "Маршируют, детка!" Светлана Гатальская

Лауреатом номинации "Новая инициатива" стала образовательно-просветительская площадка "Территория прав". Это совместная инициатива Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова и Правозащитного центра «Весна».  

Проект Саши Авдевича "Инклюзивный бариста" победил в номинации «Региональное событие». Благодаря ему инвалиды-колясочники могут научиться навыкам бариста.

В номинации «Толока года» победила краудфандинговая площадка MolaMola, а «Креативом 2019 года» признана мобильная программа ReBrest (гид по архитектурному наследию Бреста). 

Известный блогер Андрей Паук с его youtube-каналом «Рудобельская показуха» победил в номинации «Медиаактивность года». 

Журналисткой 2019 года стала Диана Середюк, которая ведет рубрику «Общество» в газете «Новы Час». 

Победителем в номинации «Партнерство года» стало установлению памятника Алесю Адамовичу в Глуше, средства на которое собрало гражданское общество. Премию получал лидер инициативной группы по увековечиванию памяти Алеся Адамовича Андрей Архипенко, а также дочь писателя Наталья Адамович. 

«Кампанией года» названа Кампания почтения повстанцев 1863 -1864 годов в Вильнюсе. 

Премия "Чемпионы гражданского общества" была основана Ассамблеей НГО в 2009 году, чтобы отмечать наиболее успешные и креативные идеи в общественном секторе, а также лидеров и активистов и привлекать к ним внимание белорусов.

Лауреатов определяли путем голосования 149 членов жюри: члены рабочей группы Ассамблеи НГО, лидеры общественных организаций, журналисты и прежние победители премии.
 
Теги: Брест
 
 
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"Чемпионом" в антиноминации историк и депутат Игорь Марзалюк стал за оправдание "крестолома" в Куропатах. Напомним, эту акцию властей Марзалюк назвал...
 
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