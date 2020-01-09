Полный обзор Samsung Galaxy S10 Lite за 1499 рублей

Источник материала: Tut.by

11 февраля компания Samsung на пресс-конференции в Сан-Франциско (США) покажет новое поколение флагманов серии Galaxy S20. О «начинке» и дизайне смартфонов известно уже практически все , что делает недавний анонс «почти топового» Galaxy S10 Lite за 1499 рублей еще более непонятным. Разбираемся, зачем компания решила анонсировать гаджет из предыдущей линейки незадолго до презентации «двадцаток», и какие у аппарата главные плюсы и минусы.





Где-то мы уже это видели

Еще во время обзора Galaxy A51 стало понятно: схожей «внешностью» обзаведутся все новые смартфоны Samsung. Galaxy S10 Lite не стал исключением — общий дизайн-код производителя прослеживается сразу. Сзади — пластиковая панель с прямоугольным блоком для основной камеры, спереди — дисплей с небольшим вырезом в форме буквы «О» для фронтальной камеры.

Смартфон смотрится стильно и довольно строго. Впрочем, из толпы аналогов выделиться новинке сложно. Если для относительно недорогих аппаратов вроде того же Galaxy A51 это скорее является плюсом — смартфон смотрится дороже, чем есть на самом деле — то в случае с не самым бюджетным Galaxy S10 Lite ситуация прямо противоположенная.





Проще говоря: при взгляде на устройство сходу определить, какая именно перед вами модель, вряд ли получится. Пластик также не придает аппарату ощущение премиальности.

В остальном у Galaxy S10 Lite все стандартно: есть гибридный слот для установки двух nanoSIM-карт или одной «симки» вместе с картой памяти, а также NFC-чип для бесконтактных платежей. Жаль, что в смартфон не установили 3,5-мм разъем для наушников — но в последние годы этим отличается все меньше девайсов.





С эргономикой у смартфона все более и менее в порядке. Если приноровиться, то гаджетом кое-как даже получится управлять одной рукой. Во многом — благодаря дисплею без скруглений с левой и правой сторон. Но не стоит обманываться: Galaxy S10 Lite — крупное устройство, которое вряд ли поместится в передний карман джинсов.

Это стоит иметь в виду при выборе, так что до покупки лучше покрутите Galaxy S10 Lite в руках и решите, будет ли вам удобно управляться с аппаратом такого размера.



К нам на обзор Galaxy S10 Lite попал без комплекта поставки. Но защитный чехол, как на фото, будет продаваться отдельно

Отличный дисплей

Во время анонса Galaxy S10 Lite многие ИТ-издания обратили внимание на интересную деталь. В смартфоне используется матрица типа Super AMOLED Plus. Приставка «плюс» в названии говорит о том, что экран построен на обычной RGB-матрице, а не PenTile. В последний раз подобный дисплей в смартфонах Samsung использовался еще в Galaxy S2, представленном в 2011 году.





Считается, что PenTile повинен в рыхлости шрифтов и нечеткости границ на экранах, выполненных по технологии Super AMOLED. Но давайте честно: последние года три-четыре о такой особенности на смартфонах Samsung (да и аппаратах от других брендов) никто особо не говорил. Описанные выше проблемы, в теории, могут быть заметны разве что при HD-разрешении, но не Full HD или тем более QHD.

Так что в Galaxy S10 Lite, оснащающимся панелью на 6,7 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей (394 ppi), да еще и с матрицей Super AMOLED Plus, затруднений с рыхлостью картинки точно нет. В настройках традиционно позволяют выбрать из нескольких опций с более яркими или приглушенными цветами, максимальной яркости достаточно, чтобы не испытывать проблем с читаемостью текста на улице.





В общем, к дисплею нареканий нет — он явно является сильной стороной смартфона. Со сканером отпечатков пальцев проблемы также отсутствуют — он оптического типа, и узнает пользователя меньше чем за секунду. Прогресс налицо. Ожидаемо, в Galaxy S10 Lite присутствует и функция разблокировки по лицу. Сказать о ней нечто резко негативное нельзя — смартфон быстро активируется, если вокруг достаточно света, и делает это немного медленнее в темноте.

Мощное «железо»

Это, наверное, одна из самых интересных частей смартфона. Несмотря на приставку Lite в названии, аппарат работает на топовом процессоре прошлого года от компании Qualcomm — Snapdragon 855. Оперативной памяти в устройстве установлено 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ, видеоускоритель — Adreno 640. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Такой набор технических характеристик делает Galaxy S10 Lite если не самым, то одним из самых производительных аппаратов на Android на момент публикации обзора. Результат девайса в AnTuTu — почти 500 тысяч баллов. Грубо говоря, мощность Galaxy S10 Lite можно сравнить, например, со сгибающимся Galaxy Fold. Последний при этом продается почти за 2,5 тысячи долларов.





Очевидно, что говорить о лагах при работе системы или приложений (в частности, требовательных к «железу» игр) не приходится — запаса по производительности хватит надолго. Возможно, на уровне ощущений смартфоны станут более «плавными» при внедрении экранов с частотой развертки в 120 Гц — но такие панели в ближайшее время начнут массово появляться только на устройствах топового уровня, в Galaxy S10 Lite используется стандартная 60-герцовая матрица.

Для проформы мы также запустили на Galaxy S10 Lite синтетический тест, призванный проверить, тротлит ли смартфон (снижается ли его производительности под нагрузкой). Оказалось, что нет:





Время автономной работы

Начнем с недостатков. В Galaxy S10 Lite решили не встраивать беспроводную зарядку — восполнить заряд батареи получится только «классическим» способом, через подключение кабеля с USB-C. Точная причина неизвестна, но предположим, что таким образом устройство попытались дистанцировать от более дорогих моделей.

Впрочем, других нареканий к смартфону в плане автономности нет. Galaxy S10 Lite оснащается аккумулятором на 4500 мАч. Его полного заряда наверняка хватит на день-полтора достаточно активного использования (особенно с учетом того, что процессор Qualcomm Snapdragon 855 построен по энергоэффективному 7-нм техпроцессу).

Проще говоря: зарядив смартфон до 80%, мы постоянно на него фотографировали, сняли несколько видео, переписывались в мессенджере, а также установили по Wi-Fi необходимые для тестирования приложения. Через несколько часов после этого уровень заряда составил 55%.

Камера с суперстабилизацией

Ожидаемо, одной из основных «фишек» Galaxy S10 Lite производитель называет основную камеру, которая оснащена новой системой оптической стабилизации изображения под названием Super Steady OIS.





На официальном сайте производителя говорится, что «функция обеспечивает большую стабильность при съемке экшн-фото и видео». Но есть небольшая загвоздка. Смартфон способен записывать видео в разрешении 4K, но функция Super Steady OIS доступна только при съемке роликов в разрешении Full HD и только при 30 кадрах в секунду.

Разрешение основного фотомодуля Galaxy S10 Lite составляет 48 Мп (f/2,0), второго, суперширокоугольного — 12 Мп (f/2.2), третьего, для создания макроснимков — 5 Мп (f/2.4). Впрочем, по умолчанию на главный фотомодуль смартфон фотографирует в 12-мегапиксельном режиме, комбинируя четыре соседних пикселя.

Ниже — ряд фотографий, сделанных на Galaxy S10 Lite на полностью автоматических настройках в разных условиях с использованием ИИ (алгоритмов искусственного интеллекта) и HDR:





















Придираться к качеству снимков, особенно если рассматривать их с дисплея самого смартфона, не хочется — кадры получаются как минимум конкурентоспособными.

Возможно, разницу получится заметить, если сравнивать фотографии с изображениями с более дорогих аппаратов «лоб в лоб» (попутно выведя их на большой монитор или экран телевизора). Также заметим, что у нас на тесте побывал смартфон не с финальной версией ПО, так что к моменту начала продаж качество кадров может измениться.

А вот это — те же локации, но уже заснятые на суперширокоугольный фотомодуль Galaxy S10 Lite:





















Портретное фото с размытием фона (алгоритмы чуть перемудрили и «замазали» часть очков справа):





Возможно, некоторые пользователи могут счесть отсутствие в Galaxy S10 Lite телефотомодуля, с помощью которого делаются фотографии с оптическим увеличением, недостатком. Но на наш взгляд, это не так — во всяком случае, установленной широкоугольной камерой вы наверняка будете пользоваться чаще (например, в путешествиях).

Резюме

Придраться к техническим аспектам Samsung Galaxy S10 Lite сложно. К его плюсам в первую очередь относится мощная «начинка» с процессором Snapdragon 855, благодаря которому о нехватке производительности можно забыть как минимум на этот и первую половину следующего года. Достоинствами смартфона также являются его экран и время автономной работы (день-полтора под нагрузкой). Основная камера делает если и не лучшие, то вполне конкурентоспособные снимки. Хотя разница в качестве с кадрами с более дорогих аппаратов все же ощущается.





Недостатки в Galaxy S10 Lite также есть, пускай и не самые существенные. Возможно, кому-то может не хватить функции беспроводной подзарядки аккумулятора, но ее явно «зарезервировали» для смартфонов более высокого класса. Это же можно сказать и об отсутствующих стереодинамиках. Придраться получается разве что к пластиковому корпусу, с учетом цены смартфона. Зато виден прогресс в скорости распознавания владельца через сканер отпечатков пальцев — активации происходит почти также быстро, как в смартфонах с обычными датчиками.

Но самый большой вопрос к Galaxy S10 Lite заключается в его позиционировании. Внешне смартфон явно создавался в стиле аппаратов производителя, которые ориентированы на продажи в первой половине нынешнего года.

Об этом, как минимум, говорит дизайн задней панели с прямоугольным блоком под основные камеры. С вероятностью почти в 100% можно утверждать, что аналогичным образом будут выглядеть и грядущие Samsung Galaxy S20. Почему производитель не подождал до февраля и не назвал аппарат как-нибудь вроде Galaxy S20 Lite, остается только догадываться, но хуже от этого девайс явно не становится.

Официальная цена Samsung Galaxy S10 Lite в Беларуси — 1499 рублей, продажи смартфона в корпусах черного, синего и белого цветов начнутся в середине января. При этом «старший» Galaxy S10+ в интернет-магазинах продается от 1545 рублей, в официальной рознице — от 2200 рублей.

В качестве конкурентов Galaxy S10 Lite можно рассмотреть, например, OnePlus 7 Pro или Xiaomi Mi Note 10, которые продаются по схожей цене.

За предоставленный на тестирование смартфон благодарим представительство компании Samsung в Беларуси. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung: