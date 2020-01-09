Катя Самсонова: «Когда вижу, что тех, кто слабее, обижают, встреваю»

Источник материала: Аргументы и факты

Все давно привыкли к тому, что женщины сильные при всей их слабости. Речь идет о живучести, выносливости, житейской стойкости и силе духа. Я решила перейти от метафор к вопросу о силе реальной, физической. Приходилось ли хрупким леди укладывать на лопатки соперников, побеждать в турнирах по армрестлингу, подтягиваться на физкультуре больше всех в классе? А вдруг?

Катя САМСОНОВА – радиоведущая, еще одна обожаемая мною леди. На мой взгляд, ее голос сегодня – самый узнаваемый из женских в минском эфире.



Катя Самсонова.

- А ты помнишь случай, когда вдруг внезапно была готова деревья ломать, или бежать быстрее всех, или быстро и четко принимать «неженские» решения?

- Во мне часто борются эти два начала, с мужчинами разного ранга могу запросто на равных разговаривать, и за это одни меня уважают, другие побаиваются. Говорят, во мне сильно развито чувство справедливости. Когда вижу, что игра не по правилам или тех, кто слабее, обижают, ущемляют их права, достоинство, честь, негодую, встреваю. Потом только осознаю, как могло влететь мне самой, что по тонкому льду хожу. Но это душевные порывы, с ними сложно договориться. По-моему, это нормально.

- Ты с кем-то дралась?

- Готова была, но не дралась. Как-то, помню, за друга возле ночного клуба вступилась.

- Ого! А другу-то сколько лет было? Он за тебя потом заступался?

- На него накинулись несколько человек, и я неистово разнимала. Лет по 25 было. А он всегда за меня. До сих пор.

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- Ты, Катя, герой и атлет…

- Ну, так себе атлет, если честно. Однажды был полумарафон, бегать – это совсем не мое, но чуток успела подготовиться – была фандрайзером для команды «Крылья ангелов» и честно по маршруту с ними 5 км промчалась. Подумала, что гены у меня упрямые. Отец с пороком сердца в 13 лет стал мастером спорта по боксу среди юниоров и КМС среди профессионалов после. И я себе часто говорю: батя смог, значит, и я смогу! Пробегу! И пробежала.

- Кать, а ты в метро, что ли?

- Ага, на ночной сеанс в кино еду.

- Только из поездки вернулась - и сразу на ночь в кино? Ты как умудряешься с таким графиком в эфире оставаться такой веселой и заводной?

- Оно само. Или волшебная кнопка «on air»? Как думаешь? Мне кажется, мною управляет кто-то сверху. Мы проводники какой-то энергии особенной – ловим волны, вибрации и передаем по кругу.