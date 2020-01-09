Инспектор Быховского РОЧС Евгений Демиденко встретился с воспитанниками ГУО «Ясли сад №5 «Солнышко»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко встретился с воспитанниками государственного учреждения образования «Ясли сад №5 «Солнышко».

В детском дошкольном возрасте многие важнейшие жизненные познания, в том числе и элементарные навыки пожарной безопасности, прививаются на основе игровой деятельности, где в наибольшей степени проявляется активность детей. Обучение противопожарным правилам проводится в неразрывной связи с общим воспитательно-образовательным процессом, как во время занятий, так и при проведении самостоятельной деятельности, спортивных досугов, развлечений, акций.

За время встречи при проведении беседы, тематических конкурсов, викторин и игр, дети смогли вспомнить номера вызова службы спасения, ответить на вопросы работника МЧС , вспомнить, что такое безопасность и как вести себя в любой чрезвычайной ситуации.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко