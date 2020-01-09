ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ещё одно "чудо" в Бресте. Водитель Ауди выпил 100 грамм и надышал 3,2 промилле

10.01.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

У людей с пятидневной рабочей неделей суббота и воскресенье всегда были и будут любимыми днями недели. В выходные по традиции многие из нас занимаются домом, проводят время с родными и (или друзьями). Такие встречи нередко сопровождаются употреблением спиртного. После чего находятся люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии или изрядно пьяные отправляются домой пешком, не обращая по дороге ни на что, порой игнорируя сигналы светофора и пешеходные переходы.

Ещё одно "чудо" в Бресте. Водитель Ауди выпил 100 грамм и надышал 3,2 промилле

Несколько дней назад в Бресте был задержан водитель такси, который находился на линии в нетрезвом состоянии. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 3,4 промилле. Свое состояние мужчина объяснил тем, что клиенты предложили ему пиво, а он не смог отказаться.

Еще один инцидент произошел ближе к концу ушедшего года. Водитель «Ауди 80» пытался объяснить инспекторам ГАИ, что выпил 100 грамм спиртного, после чего неожиданно нужно было поехать за женой в поликлинику. Однако в салоне его автомобиля сотрудники Госавтоинспекции увидели несколько пустых бутылок алкоголя. Результаты медицинского освидетельствования показали 3,2 промилле.

Эти два случая завершились без трагических происшествий, благодаря тому, что водителей вовремя заметили и отстранили от управления правоохранители. Чаще всего пьяные водители, как говорится, успевают натворить дел, причинив страдания себе, своей семье и семьям других людей.

Нетрезвый пешеход на дороге также представляет для себя и окружающих опасность. Начиная с того, что у пьяного человека нарушена координация и он легко может получить травму, упав или ударившись, особенно в зимний период, когда на дорогах скользко. Заканчивая тем, что такой человек под влиянием алкоголя может пойти на запрещающий сигнал светофора, перейти дорогу в неположенном месте и попасть под колеса автомобиля. Итог – травмы или трагедия, а водителю автомобиля, совершившего наезд жить с этим фактом до конца своих дней.

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция еще раз напоминает, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя, наберите «102». Если ваш родственник, друг или коллега пытается сесть за руль в нетрезвом состоянии или в нетрезвом виде пойти домой, предпримете всё, чтобы не допустить этот факт. Вызовете ему такси. Цена за поездку никогда не сравнится с ценой здоровья, а жизнь бесценна.

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  У людей с пятидневной рабочей неделей суббота и воскресенье всегда были и будут любимыми днями недели. В выходные по традиции многие из нас занимаются домом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инспектор Быховского РОЧС Евгений Демиденко встретился с воспитанниками ГУО «Ясли сад №5 «Солнышко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика