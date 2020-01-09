Источник материала: Виртуальный Брест

У людей с пятидневной рабочей неделей суббота и воскресенье всегда были и будут любимыми днями недели. В выходные по традиции многие из нас занимаются домом, проводят время с родными и (или друзьями). Такие встречи нередко сопровождаются употреблением спиртного. После чего находятся люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии или изрядно пьяные отправляются домой пешком, не обращая по дороге ни на что, порой игнорируя сигналы светофора и пешеходные переходы.





Несколько дней назад в Бресте был задержан водитель такси , который находился на линии в нетрезвом состоянии. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 3,4 промилле. Свое состояние мужчина объяснил тем, что клиенты предложили ему пиво, а он не смог отказаться.

Еще один инцидент произошел ближе к концу ушедшего года. Водитель «Ауди 80» пытался объяснить инспекторам ГАИ , что выпил 100 грамм спиртного, после чего неожиданно нужно было поехать за женой в поликлинику. Однако в салоне его автомобиля сотрудники Госавтоинспекции увидели несколько пустых бутылок алкоголя. Результаты медицинского освидетельствования показали 3,2 промилле.

Эти два случая завершились без трагических происшествий, благодаря тому, что водителей вовремя заметили и отстранили от управления правоохранители. Чаще всего пьяные водители, как говорится, успевают натворить дел, причинив страдания себе, своей семье и семьям других людей.

Нетрезвый пешеход на дороге также представляет для себя и окружающих опасность. Начиная с того, что у пьяного человека нарушена координация и он легко может получить травму, упав или ударившись, особенно в зимний период, когда на дорогах скользко. Заканчивая тем, что такой человек под влиянием алкоголя может пойти на запрещающий сигнал светофора, перейти дорогу в неположенном месте и попасть под колеса автомобиля. Итог – травмы или трагедия, а водителю автомобиля, совершившего наезд жить с этим фактом до конца своих дней.

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция еще раз напоминает, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя, наберите «102». Если ваш родственник, друг или коллега пытается сесть за руль в нетрезвом состоянии или в нетрезвом виде пойти домой, предпримете всё, чтобы не допустить этот факт. Вызовете ему такси. Цена за поездку никогда не сравнится с ценой здоровья, а жизнь бесценна.

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич