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Прима Большого: «Падаешь и разбиваешь ноги. Но спектакль идёт. Поэтому ты бежишь с окровавленной ногой на сцену»
Источник материала: СТВ
Жизнь артистов Большого театра не обходится без курьёзов, рассказали в одной из серий документального цикла
Наталья Руднева, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси (1981-2011 гг.):
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Прима Большого: «Падаешь и разбиваешь ноги. Но спектакль идёт. Поэтому ты бежишь с окровавленной ногой на сцену»
Жизнь артистов Большого театра не обходится без курьёзов, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Как под артисткой Большого...
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