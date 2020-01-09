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«Папа у меня замечетльный». Что мы знаем об отцах известных белорусов

10.01.2020 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Папа у меня замечетльный». Что мы знаем об отцах известных белорусов
АиФ

Искуи Абалян, певица, заслуженная артистка Республики Беларусь:

«Папа у меня замечетльный». Что мы знаем об отцах известных белорусов
Фото: АиФ

- Папу, Мирика Агалумовича Абаляна, называют Зодчим и Человеком-Эпохой. В 1990 году он  создал свою персональную творческую мастерскую, благодаря которой  в Смоленске появилось много городских объектов.  А на папиной  юбилейной  выставке было представлено 80 картин в акварели, написанных исключительно с натуры.  А еще он является  ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Работал вахтенным методом на Припяти.

Он всегда умел   видеть жизнь  намного дальше и глубже, чем окружающие. И таким образом, предугадывая развитие событий, папа мог дать очень своевременный и правильный совет. Иногда в трудных семейных  вопросах  он мог понять и поддержать так, как никто другой. И это  было крайне важно для нуждающейся стороны. Так было и со мной, и с моей старшей сестрой. Он всегда был на стороне своих детей.

Папа для меня - показательный пример в жизни. Как семьянин, человек, который объединяет вокруг себя людей. Всегда имеет четкую точку  зрения, стержень, знает, чего хочет и как этого можно добиться. Трудоголик, перфекционист и художник,  любящий свою семью. Он всегда заботился о своих детях, внуках, а теперь  дарит  любовь и внимание правнукам!  20 ноября ему исполнилось 80 лет!

Андрей Курейчик, драматург:

- О папе?  Можно. Я папу люблю. Мой папа Владимир Сергеевич Курейчик  вырастил  меня бойцом.

«Папа у меня замечетльный». Что мы знаем об отцах известных белорусов
Фото: АиФ

Он был десантником, возглавлял Федерацию восточных единоборств, так что я с юности на татами.  Меня с ранних лет бросали в ситуации, где надо было доказывать право быть первым.  Помню, вывихнул ногу (или мне так казалось),  плакал, а отец сказал:

- Ты боец, ты не должен обращать внимания на такие мелочи. Иди борись.

Вот это ощущение «я боец» очень помогает  сейчас во взрослой культурной борьбе. Думаю, многие чиновники от кино это  в полной мере ощутили.

Оксана Аракчеева  - художник, иллюстратор, член Белорусского союза художников:

- Борис Владимирович Аракчеев - знаменитый художник, картины которого находятся в музеях не только нашей страны, но и далёкого зарубежья. А для меня он просто папочка, ласковый, безмерно любящий свою музу - нашу маму, и нас - трёх дочерей. Таким был в жизни, таким и остался в моей памяти. Он всегда был щедр не только на добрые слова, но и на удивительные сюрпризы! Помню, как папа, зная, что мы любили экзотический по далёким советским временам финик, купил целый огромный ящик с этими сухофруктами! Или однажды прикатил (а не принёс!) арбуз гигантского размера величиной в несколько футбольных мячей! А в Новый Год папа отыскивал где-то самую высокую и пушистую ёлку, чем удивлял не только нас, но и всех наших друзей!

«Папа у меня замечетльный». Что мы знаем об отцах известных белорусов
 

Я буду в вечном долгу перед моим первым учителем не только в творчестве. Папа поделился со мной не только своим талантом, но и умением найти нужное доброе слово к каждому, кто рядом с тобой. Я всегда восхищалась его способностью дарить тепло и радость людям.

Татьяна Щербина, журналист, руководитель службы информации «Альфа-радио»:

- Виктор Александрович Щербин,  мой папа, -  замечательный. Очень надёжный и добрый человек. Ни разу меня не ругал,  хотя иногда и было за что. Папа научил меня кататься на коньках. Это было очень забавно. Чтобы я не потеряла равновесие и не упала, он обмотал меня за талию шнуром от старого утюга и бегал вокруг, стараясь сохранять натяжение. Я ни разу не упала. Ещё он научил меня поиску информации. В моём детстве Интернета не было, искать ответы на многие вопросы папа научил меня в энциклопедиях, справочной литературе. Когда я задавала какой-то вопрос, он отвечал кратко, просто, понятно. А потом обязательно выдавал книгу по этой теме и добавлял: «Подробности и детали здесь».

«Папа у меня замечетльный». Что мы знаем об отцах известных белорусов
 

В 2008 году не стало мамы, и  папа растерялся... Он не знал, как  за «коммуналку» платить. Он вынужден был снова повзрослеть после смерти моей мамы. И уже очень скоро  папа научился житейской самостоятельности. Он и теперь   ходит на рынок, покупает продукты себе и нам с сыном, помогает брату. Он настолько семейный…  Сейчас таких мужчин уже редко встретишь.

Я за многое ему благодарна. Знаю, что всегда могу обратиться к нему за советом. Знаю, что он всегда меня поддержит. Знаю, что он меня любит. А он знает, что я люблю его. У меня замечательный папа.

 
 
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Считается, что ведущую партию в воспитании детей исполняет мама. Отцы незаслуженно оказываются на вторых ролях. А ведь на самом деле отец в жизни сына или дочери...
 
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