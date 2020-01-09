"Спящая красавица Европы". Французская газета включила Беларусь в топ-20 турмаршрутов на 2020 год

Источник материала: Ежедневник



фото: onein24.ru

Речь идет об известном французском издании Le Figaro. Газета составила топ-20 туристических мест, которые она рекомендует посетить в этом году.

В списке фигурирует Беларусь, которую издание окрестило «спящей красавицей Европы», пишет tio.by . Издание отметило необычность и самобытность страны, отметив, что Беларусь является родиной Марка Шагала.

Le Figaro считает достойной внимания туристов архитектурное богатство Беларуси, а также советует погулять в не тронутых цивилизацией лесах и национальных парках.

Лучшим сезоном для посещения Беларуси газета назвала период с мая по октябрь.

В составленном французами топ-20 Беларусь фигурирует рядом с индонезийским островом Суматра, островом Барбадос в Карибском море, Абу-Даби в ОАЭ, Кубой и др. странами.