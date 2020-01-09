ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Спящая красавица Европы". Французская газета включила Беларусь в топ-20 турмаршрутов на 2020 год

10.01.2020 14:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

"Спящая красавица Европы". Французская газета включила Беларусь в топ-20 турмаршрутов на 2020 год

фото: onein24.ru

Речь идет об известном французском издании Le Figaro. Газета составила топ-20 туристических мест, которые она рекомендует посетить в этом году.

В списке фигурирует Беларусь, которую издание окрестило «спящей красавицей Европы», пишет tio.by. Издание отметило необычность и самобытность страны, отметив, что Беларусь является родиной Марка Шагала.  

Le Figaro считает достойной внимания туристов архитектурное богатство Беларуси, а также советует погулять в не тронутых цивилизацией лесах и национальных парках.

Лучшим сезоном для посещения Беларуси газета назвала период с мая по октябрь.

В составленном французами топ-20 Беларусь фигурирует рядом с индонезийским островом Суматра, островом Барбадос в Карибском море, Абу-Даби в ОАЭ, Кубой и др. странами.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет об известном французском издании Le Figaro. Газета составила топ-20 туристических мест, которые она рекомендует посетить в этом году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инспектор Быховского РОЧС Евгений Демиденко встретился с воспитанниками ГУО «Ясли сад №5 «Солнышко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика