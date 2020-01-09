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"Спящая красавица Европы". Французская газета включила Беларусь в топ-20 турмаршрутов на 2020 год
10.01.2020 14:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: onein24.ru
Речь идет об известном французском издании Le Figaro. Газета составила топ-20 туристических мест, которые она рекомендует посетить в этом году.
В списке фигурирует Беларусь, которую издание окрестило «спящей красавицей Европы», пишет
Le Figaro считает достойной внимания туристов архитектурное богатство Беларуси, а также советует погулять в не тронутых цивилизацией лесах и национальных парках.
Лучшим сезоном для посещения Беларуси газета назвала период с мая по октябрь.
В составленном французами топ-20 Беларусь фигурирует рядом с индонезийским островом Суматра, островом Барбадос в Карибском море, Абу-Даби в ОАЭ, Кубой и др. странами.
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Речь идет об известном французском издании Le Figaro. Газета составила топ-20 туристических мест, которые она рекомендует посетить в этом году.
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