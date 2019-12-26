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Безопасная печь

10.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Безопасная печь

Прежде чем топить печь или кухонную плиту, надо убедиться в их исправности. Трещины и зазоры в кладке необходимо тщательно замазать глиной.

Дымоходы мы настоятельно рекомендуем хозяевам белить — ведь по закоптелости легко обнаружить и устранить опасные трещины.

Напомним, что печи рассчитаны на умеренную топку. При сильных морозах, чтобы избежать перекала печей, топить их желательно дважды в сутки, с некоторым интервалом.

Топочную дверку обязательно нужно закрывать, дрова по длине не должны превышать глубину топливника, иначе горячие угли и головни будут выпадать на пол. Чтобы деревянный пол не загорелся от выпавших углей, перед топочным отверстием необходимо прибить лист кровельного железа размером не менее чем 70 на 50 сантиметров. При растопке нельзя применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Ни в коем случае не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не доверяйте присматривать за ними детям. Чревато последствиями складывать около дверок дрова и прочие легковоспламеняющиеся предметы.

Развешивать даже вблизи печей белье, одежду для просушивания также небезопасно.

Печь требует регулярного ухода. Раз в два месяца надо чистить дымоход, поскольку на его стенках скапливается в больших количествах сажа. Когда она горит, в воздух летят искры, нередко приводящие к пожарам.

Горячую золу из печей нужно высыпать в яму, подальше от строений, предварительно затушив водой, песком или снегом.

Помните, что от соблюдения каждого из этих несложных правил напрямую зависит и Ваша безопасность, и благополучие Ваших близких.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС

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