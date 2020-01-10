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Внесены дополнения в бюджетной классификации

10.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Внесены дополнения в бюджетной классификации

По информации отдела по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции Министерства по налогам и сборам по Глубокскому району

С 01.01.2020 года согласно постановлению Министерства финансов от 21.11.2019г. №67 внесены дополнения в бюджетной классификации:

— при уплате подоходного налога с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь, исчисленного согласно представленной в налоговый орган налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц необходимо использовать код платежа «0105», вместо «0101»

— при уплате подоходного налога с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с Законом РБ «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов» №174-З от 04.01.2003г. исходя из сумм превышения расходов над доходами необходимо использовать код платежа «0106», вместо «0101»

— при уплате подоходного налога в фиксированных суммах при сдаче внаем жилых и (или) нежилых помещений, находящихся на территории Республики Беларусь необходимо использовать код платежа «0107», вместо «0101»

Отдел по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции МНС по Глубокскому району

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