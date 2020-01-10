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«Спасибо вам за новогоднюю сказку!» Строки благодарности от воспитателей и воспитанников социально-педагогического центра

10.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«Спасибо вам за новогоднюю сказку!» Строки благодарности от воспитателей и воспитанников социально-педагогического центра

В период новогодних и рождественских праздников по традиции во всех учебных заведениях, учреждениях культуры прошли утренники, спектакли, театрализации с Дедом Морозом, Снегурочкой, другими сказочными персонажами и главным атрибутом Нового года — зелёной красавицей ёлкой.

Представители районной власти, общественных организаций, государственных и частных структур, религиозных общин никогда не обходят стороной наш социально-педагогический центр. Воспитанники учреждения всегда рады этим гостям, потому что они приходят к нам с поздравлениями, дарят праздничное настроение, приятные сюрпризы и множество подарков.

Мы от всего сердца благодарим за моральную и материальную поддержку, благотворительную помощь председателя Шарковщинского райисполкома Дмитрия Михайловича Ломако, председателей Витебского областного и Шарковщинского районного объединений профсоюзов Ивана Константиновича Возмителя и Игоря Викторовича Малюгина, ОО «Белорусский союз женщин», ОО «Белая Русь»,  районное объединение «Белорусский союз офицеров», райком профсоюза работников АПК, настоятеля церкви «Всех скорбящих Радость» Виктора Волощука, педагогов и учащихся СШ №1, ИП Полелейко М. Е., магазин «Ладушки», ЧТУП «Викли», Шарковщинское ПМС, ОАО «Жвиранка» и просто добрых и отзывчивых жителей Шарковщинского района!

Поздравляем всех с Новым годом!

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся…

И здоровье к ним приложится!

Н. ВЕРУШЕВСКАЯ,

директор ГУО «СПЦ Шарковщинского района».

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